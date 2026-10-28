En el medio del escándalo con Julieta Prandi, Josefina Lynch mostró su talento musical y aprovechó a enviar un contundente mensaje

El turbulento escenario mediático se encendió por completo tras confirmarse la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega , una ruptura que parecía inminente pero que terminó de estallar de la peor manera. La filtración de una serie de chats entre Emanuel y Josefina Lynch hizo crecer el tsunami de especulaciones, dejando al descubierto cuáles habrían sido los mensajes que dinamitaron la estabilidad de la pareja.

En el ojo de la tormenta, la atención pública se desvió rápidamente hacia la apuntada tercera en discordia. Lejos de esconderse o llamarse al silencio ante la ola de críticas, la joven modelo irrumpió en sus redes sociales para mostrar su talento musical, captando la atención de miles de usuarios. Su publicación, con intención de alejar su foco en los escándalos, no solo generó comentarios divididos, sino que sirvió como el escenario perfecto para un descargo encubierto.

En el medio del escándalo con Julieta Prandi, Josefina Lynch mostró su talento musical

Para comprender la magnitud de esta polémica, es necesario presentar a Josefina Lynch, una modelo y cantante argentina de 25 años que ya contaba con cierta exposición por haber sido expareja del músico Joaquín Levinton. Sin embargo, su nombre saltó a la atención de los medios masivos de manera abrupta al ser señalada como la supuesta tercera en discordia en el divorcio de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

El motivo detrás de su polémica interacción radica en que la artista se contactó con Emanuel Ortega con el único objetivo de coordinar un proyecto artístico. El nexo fue Ana Paula Dutil, exmujer de Ortega, quien le facilitó el número del productor para que él la ayudara a grabar una versión de "Bang Bang" en su estudio de Chacarita. Lamentablemente, lo que planificaron como una serie de sesiones estrictamente profesionales de tres días terminó desatando los celos y la drástica ruptura de Julieta Prandi.

Al verse injustamente arrastrada al ojo del huracán mediático y enfrentar descabelladas versiones que involucraban incluso a su propia hermana, la joven no dudó en realizar duros descargos. Pero, y con la firme intención de alejarse del escándalo y limpiar su imagen pública, también apeló a su verdadera esencia. En lugar de sumarse al barro, decidió compartir un video casero cantando en sus redes sociales para demostrar que su único interés en el músico era profesional. Mediante esta íntima interpretación musical, buscó desviar el foco del conflicto hacia su vocación artística y recibió diversos comentarios.

La dura respuesta de Josefina Lynch a las críticas, tras los chats con Emanuel Ortega

La publicación del video casero donde Josefina Lynch exhibió su talento vocal no tardó en transformarse en un nuevo campo de batalla virtual. Lejos de calmar las aguas, recibió críticas despiadadas por parte de decenas de usuarios que cuestionaron la verdadera naturaleza de su vínculo con Emanuel Ortega. En las redes sociales, el debate se tornó feroz después de que los chats confirmaran que estuvieron dos días en el estudio trabajando juntos. Los internautas no tardaron en dudar de los plazos profesionales y, entre la oleada de detractores, hubo uno en particular que apuntó contra eso.

El desencadenante fue el ácido posteo de una usuaria, quien le escribió sin filtros: "No hace falta tres días con unas horitas bastan, si Julieta lo dice es verdad algo descubrió. No te hagas la mosquita muerta Jose". Este ataque directo no pasó desapercibido para los defensores de la modelo. Enseguida, otra cuenta salió al cruce para respaldar a la modelo y retrucó con firmeza: "Semanas enteras lleva producir y grabar en estudio señora, elabore sus inseguridades en su casa".

La polémica interacción selló la postura de la propia protagonista dentro de su feed de Instagram. Al ver el fuerte cruce de opiniones, ante la defensa, Josefina fue tajante y felicitó el comentario de su seguidora de manera pública. La cantante validó las palabras de apoyo respondiéndole directamente con un emoji de manos aplaudiendo y un corazón rojo.

Josefina Lynch, Emanuel Ortega, Julieta Prandi

Lo que comenzó como un escándalo mediático por la separación terminó transformándose en la plataforma donde Josefina Lynch mostró su talento musical. A pesar de las duras críticas y las especulaciones sobre los chats, ella logró refugiarse en el arte para enviar un contundente mensaje de superación.

A.E