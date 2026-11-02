El videoclip noventoso en el que se conocieron Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

Emanuel Ortega consolidó su carrera en los años 90 como uno de los cantautores pop más populares de Argentina, heredando el carisma de una dinastía artística legendaria. Su voz melodiosa y su perfil de galán adolescente lo convirtieron en un fenómeno de masas indiscutible en toda la región. Por su parte, Ana Paula Dutil brillaba con luz propia en el competitivo universo del modelaje de aquella época. Se consagraba como una de las modelos top más cotizadas y disruptivas de las pasarelas locales, destacando por su estilo vanguardista y una presencia magnética. Ambos caminos artísticos parecían correr por carriles completamente diferentes, pero el destino decidió cruzarlos en un trabajo que cambiaría sus vidas para siempre. Así se formó una de las parejas más recordadas de la farándula, cuyo romance inicial quedó registrado para la posteridad gracias a las cámaras de un set de filmación.

Emanuel Ortega, Ana Paula Dutil

El flechazo y el comienzo de un amor icónico: Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

La historia de amor entre Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega permanece intacta en la memoria colectiva como una de las más recordadas y queridas del espectáculo argentino. El enorme impacto de su romance radica en la autenticidad con la que desafiaron los prejuicios de la época, consolidando una familia unida durante dos décadas. El esperado cruce ocurrió a mediados de los noventa, específicamente durante el rodaje del recordado videoclip de la canción "A escondidas" .

En ese preciso instante, ambos transitaban realidades y etapas vitales marcadamente dispares. Mientras él disfrutaba de un vertiginoso ascenso musical cobijado por una juventud dorada, ella experimentaba un momento personal complejo, ya que se encontraba en una relación de pareja estable, era seis años mayor y ya cargaba con la responsabilidad de criar a sus dos hijos mayores, Teo y Noe.

Sin embargo, la química derribó cualquier barrera preexistente de manera inmediata. Ana Paula admitiría tiempo después que sufrió un amor a primera vista rotundo al verlo en el set de filmación. Tras esa jornada clave, decidieron desafiar los prejuicios entablando un contacto cada vez más frecuente. El acercamiento creció inicialmente bajo una excusa laboral, propiciando charlas telefónicas intensas que pronto mutaron en un primer viaje juntos que consolidaría la complicidad. Lo que nació como una atracción en una jornada de grabación se transformó paso a paso en un lazo inquebrantable de afecto y compañerismo.

El flechazo y el comienzo de un amor icónico: Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

Así fue el videoclip en el que se conocieron Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

La videoclip que unió los destinos de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil fue filmada para la balada romántica "A escondidas" , una canción que se convirtió rápidamente en un hit absoluto tras su lanzamiento en el año 1999. El videoclip no solo potenció el éxito de la canción en los rankings radiales, sino que generó un impacto masivo en la música pop de la época, consolidando la imagen del artista y quedando grabado en la memoria colectiva como el retrato vivo de un amor real.

Recientemente, Ana Paula visitó el canal de streaming Blender, y rememoró con absoluta frescura y emoción los comienzos de aquella unión fulminante. "Yo ya estaba separada, pero estaba en pareja. Quedo elegida para el video de una canción; 'A Escondidas' se llamaba. Lo conocí ahí. Me estaba maquillando y él aparece. No lo conocía, cuando lo vi me enamoré. Lo digo siempre, y se lo dije a alguien que estaba filmando en ese momento, haciendo backstage. Amor a primera vista", confesó con una sonrisa.

Frente a los micrófonos, la exmodelo no dudó en calificar el inicio de todo como un flechazo inmediato. Aquel magnetismo en el set de filmación fue tan intenso que la impulsó a romper la timidez y tomar las riendas del destino de manera estratégica. "Yo di el primer paso para que nos veamos. Pedí el teléfono con una excusa y yo fui. Lo llamé porque había una promoción de ese video, entonces le dije a su mánager ‘¿Me pasas el teléfono? Le quiero preguntar qué le gustaría que yo diga’. Mentira, quería hablar. Empezamos a hablar, nos vimos, hicimos un viaje juntos…", relató de forma divertida sobre los audaces inicios de una complicidad que terminaría marcando sus vidas para siempre.

La familia de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, y su separación

La consagración del amor de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil dio lugar al nacimiento de sus dos hijos en común, Bautista e India , quienes se sumaron a Teo y Noé, los hijos mayores de la exmodelo de su matrimonio anterior. Juntos consolidaron un clan muy unido y ensamblado, cobijado por el afecto de toda la dinastía artística de los Ortega. Buscando nuevos horizontes, la familia tomó la drástica decisión de mudarse a Estados Unidos, instalándose en la ciudad de Miami donde fijaron su residencia durante una década.

Sin embargo, detrás de aquella aparente postal idílica en el exterior, se escondían realidades complejas que dejaron huellas profundas. Tiempo después, la propia Ana Paula reviviría con crudeza aquella etapa admitiendo públicamente una dolorosa contradicción. Confesó que sintió una inmensa culpa por sentir que priorizó a un hombre por encima de sus hijos mayores, quienes inicialmente no pudieron mudarse con ellos por la negativa de su padre biológico, dejándola atrapada entre el amor de pareja y su rol materno.

Aquel aislamiento geográfico y la falta de una reinserción personal terminaron por pasarle factura a la pareja. Tras más de 20 años de convivencia, el matrimonio comenzó a transitar un proceso de desgaste progresivo que decantó en su separación definitiva en 2018. El distanciamiento sentimental no fue abrupto; de hecho, convivieron un tiempo bajo el mismo techo dividiendo espacios en la casa para proteger a sus hijos. Según relató la modelo, los motivos reales respondieron a un desgaste de la pareja mutuo, sumado a una severa depresión no diagnosticada que ella padeció y que terminó por diluir el lazo afectivo.

La familia de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

Aunque el proceso de divorcio significó un nocaut emocional que la dejó desarmada, el tiempo transformó el dolor en madurez, permitiéndoles mantener un excelente vínculo familiar en la actualidad. Tres décadas después de aquella jornada de filmación, el legado de su historia permanece intacto en la memoria popular. Lo que nació como una ficción para la pantalla terminó edificando un proyecto de vida real, profundo y sumamente respetuoso. De esta manera, el videoclip noventoso de "A escondidas " quedó sellado no solo como un hito musical de la época, sino como el testimonio audiovisual definitivo del nacimiento de un amor icónico.