Moria Casán es más que parte de la farándula argentina, la vedette es la farándula en sí. Famosa por su actitud, diversos talentos y picantísimos dichos que se convirtieron en parte de la cultura nacional, hoy recordamos sus mejores cuatro frases.

La diva argentina, que hoy se encuentra muy enamorada y en pareja con Pato Galmarini, tiene miles de frases icónicas que dejó a lo largo de sus momentos en la mediática.

Famosa por su “lengua karateca”, el consejo de “si querés llorar, llorá”, y “sos un helado de pollo, no existís” para ciertos personajes, elegimos algunos de sus más emblemáticos dichos.

Las mejores cuatro frases de Moria Casán

Con un largo catálogo de frases icónicas de Moria Casán, elegimos cuatros de sus mejores frases para recordar a días de comenzar un nuevo año.

“Take it easy, take it easy, no jodas con nosotros”

La diva fue parte de muchos “Bailando por un Sueño” y sus enfrentamientos con participantes son interminables, pero uno de los más recordados es su pelea con la uruguaya Andrea Ghidone, cuando Moria le puso un puntaje que no le gustó y la participante aseguró que “le encantan las que no saben hacer nada en el escenario”.

Frente a esto, Moria Casán dio un móvil para Intrusos y patentó una frase que sigue siendo usada hasta hoy, después de más de 10 años.

“Sos una mujer de otro país, te tendrías que ubicar en el mío y respetar a las figuras argentinas. No te sientas que este es tu territorio, si bien te recibimos muy bien, take it easy, take it easy, no jodas con nosotros”, lanzó la vedette y quedó para la historia.

“No mientas Silvina Escupidero”

Al igual que con Andrea, después de realizar una crítica a la performance de Silvina Escudero y que la bailarina se molestara por los dichos, la One la ubicó rápidamente.

“Antes de hablar de alguien que no está, y hace poco no está, lavate la boca Moria Casán”, señaló Silvina entre lágrimas, por la pérdida que había sufrido de su abuela hacía tan solo una semana.

Moria respondió rápidamente y le dijo que sus dichos sobre estar en su “mejor momento” no podían ser reales ya que había sufrido una gran pérdida y ahí se generó el conflicto, ya que la bailarina apuntó contra ella por hablar de su abuela. “Si hace una semana que murió tu abuela no podés estar en tu mejor momento, no mientas Silvina Escupidero y no te metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto”, sentenció la One.

“¿Quiénes son?”

Después de ser atacada por distintos famosos, Moria Casán habló con Intrusos y se defendió de la mejor manera, además de dejar la frase icónica de la farándula argentina y que apareció hasta en canciones, como “¿Quiénes son?” de Lali Espósito.

“No me jodan, porque yo los conozco a todos y soy buena gente, no soy mentirosa, siempre dije la verdad. Entonces yo no voy a soportar que se vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¡¿Quiénes son?! No hablen de mí”, expresó en un momento de verborragia y dejó una marca en el mundo del espectáculo.

“Acercate negra, ¿Cómo nos vamos a pelear? Somos mujeres del espectáculo”

Después de semanas de tensión entre Moria Casán, como jurado del Bailando, y Silvia Süller, como participante, las cosas pudieron solucionarse. Con el triunfo de la bailarina en el programa, la vedette recapacitó y se dio cuenta que una lucha entre dos damas de su porte no podían estar enfrentadas.

“Süller, acercate negra, ¿Cómo nos vamos a pelear? Por favor, somos mujeres del espectáculo”, dijo Moria Casán y se fundió en un abrazo con Silvia, lo que dio paso a uno de los momentos más emblemáticos de la televisión argentina.

Moria Casán es una diva desde el día de su aparición en la televisión y, con el paso de los años, se convirtió en un emblema del feminismo, la popularidad y la comunidad LGBTQI+, además de ser la abanderada de la farándula argentina.

