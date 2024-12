El dia que Moria Casán se enfrentó con Silvina Escudero: “No metas a tu abuela muerta”

La pelea entre Moria Casán y Silvina Escudero en "Bailando por un Sueño" es uno de los momentos más icónicos y polémicos de la televisión argentina, que aún resuena en las redes sociales. Todo ocurrió en noviembre de 2011, en el programa conducido por Marcelo Tinelli, cuando la modelo regresó al certamen una semana después del fallecimiento de su abuela para participar de la ronda de ritmos árabes.

Durante su performance, la bailarina, que compartía pareja de baile con Sofía Pachano, sufrió una fuerte caída que causó preocupación en el estudio. Tras recibir atención médica, regresó para escuchar la devolución del jurado. Sin embargo, lo que comenzó sólo como una noche complicada pronto derivó en un enfrentamiento que se volvería inolvidable.

Tras escuchar su puntaje, Silvina compartió su opinión sobre su situación personal: "Estoy pasando uno de los mejores momentos a nivel personal", afirmó frente a Aníbal Pachano. Pero Moria Casán, que lideraba el jurado, no dejó pasar esa declaración. "La semana pasada murió tu abuela y estabas consternada, no debe ser un gran momento personal", replicó la diva, lo que desató el llanto de Escudero, quien abandonó el estudio entre lágrimas. Al verla regresar minutos después, Pachano continuó con las criticas: "Te recuperaste rápido".

Visiblemente enojada, Silvina tomó la palabra y sentenció: "Vos, Aníbal, y vos, Moria, son dos irrespetuosos". Inmediatamente, “La One”, irritada, fiel a su estilo respondió con contundencia: "No me vengas a dar lecciones de moral ni a decir que soy una irrespetuosa, atrevida. Yo no te estoy ofendiendo, tené cuidado y respetá a una persona mayor. No seas atrevida. Me venís a dar lecciones de moral, ¿haciéndote la apóstol de qué? ¿De la buena ética? Dejáte de joder".

El conflicto escaló cuando Escudero, al borde del llanto, le exigió respeto por su abuela fallecida: "Antes de hablar de alguien que no está, lavate la boca, Moria Casán".

La respuesta de la jurado fue aún más filosa y dio origen a una de sus frases más memorables: "Yo te quise recordar que si hace una semana murió tu abuela, no podés estar en tu mejor momento. Entonces no mientas, Silvina 'Escupidero', no mientas y no metas a tu abuela muerta, que nadie le faltó el respeto, ridícula".

En medio de los gritos y las acusaciones cruzadas, Moria también lanzó otra de sus frases inolvidables: "El decorado se calla", dejando claro su enojo con el público que apoyaba a Escudero. La noche terminó en caos, con Silvina completamente ofendida y abandonando el programa entre lágrimas.

La pelea entre Moria Casán y Silvina Escudero no solo marcó un antes y un después en la historia del "Bailando", sino que también quedó inmortalizada como uno de los enfrentamientos más icónicos de la televisión argentina, cuyas frases aún hoy se recuerdan en el imaginario colectivo.