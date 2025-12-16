Las mejores fotos de Gege Neumman y su familia en la Patagonia: trekking, paseos en kayak y días de relax

Lejos del ruido y de la rutina, Gege Neumann armó las valijas y se fue al sur para disfrutar de unos días de descanso junto a su marido, sus hijos Matías y Helena, y otros integrantes de la familia. Las imágenes del viaje muestran postales soñadas de la Patagonia, pero sobre todo dejan ver la felicidad de compartir tiempo juntos, sin apuros y en pleno contacto con la naturaleza.

Gege Neumman, paisajes increíbles y tiempo en familia

Entre lagos de aguas calmas, bosques frondosos y montañas de fondo, la familia se dedicó a recorrer senderos, caminar por la orilla del lago y disfrutar de esos paisajes que invitan a bajar un cambio. Una de las fotos más lindas los muestra a todos juntos entre campos de lupinos, las flores típicas de la zona, con el lago detrás y sonrisas que lo dicen todo.

Gegé Nuemann sacó una selfie antes de empezar el trekking | Instagram:@gegeneumann

También hubo lugar para la aventura: paseos en kayak, caminatas por el bosque y visitas a cascadas escondidas, donde Gege posó feliz, conectada con la energía del lugar. Las postales se completan con momentos de descanso en la galería de la casa, sillones al aire libre y esa calma tan buscada cuando llegan las vacaciones.

Una de las actividades del itinerario fue visitar unas cascadas escondidas | Instagram:@gegeneumann

Así está hoy Helena, la hija de 20 años de Gege Neumman

Helena, la hija mayor de Gege, a los 20 años empieza a trazar su propio camino. Se mueve con comodidad en el mundo del modelaje, participó en eventos como el Buenos Aires Fashion Week y, además, explora su costado artístico como cantante, una faceta que viene desarrollando de forma personal.

Helena, la hija de Gegé Neumann | Instagram:@gegeneumann

Durante el viaje a la Patagonia, Helena sumó un detalle que no pasó desapercibido: llevó una videograbadora para documentar cada momento de las vacaciones. Entre caminatas, paisajes y escenas familiares, se la vio registrando el día a día del grupo desde su propia mirada. En las fotos aparece relajada, disfrutando del sur y del tiempo compartido con los suyos, lejos de las luces y cerca de lo que importa.

El grupo completo con un paisaje de postal | Instagram:@gegeneumann

Un viaje al sur que dejó imágenes increíbles, pero también algo más importante: la certeza de que el verdadero plan fue estar juntos, rodeados de naturaleza, buena energía y momentos que quedan para siempre.