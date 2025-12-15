La reacción de Guillermina Valdés cuando su hija, Paloma Ortega, le confesó que le gustan las mujeres: “Fue terrible porque no lo imaginaba”

Guillermina Valdés abrió su corazón al recordar uno de los momentos más movilizantes de su vida personal: el día en que Paloma Ortega, su hija mayor, le contó que le gustaban las mujeres. La modelo y empresaria explicó que la charla ocurrió cuando la adolescente tenía 16 años y atravesaba un proceso interno cargado de angustia y confusión.

Guillermina Valdés y su hija, Paloma Ortega

Lejos de romantizar la situación, Guillermina Valdés fue honesta al describir el impacto que tuvo esa confesión en ella. Si bien dejó en claro que siempre priorizó el bienestar de su hija, también reconoció que la noticia la tomó completamente por sorpresa y la enfrentó a emociones que no esperaba sentir.

Así fue el momento en que Paloma Ortega se sinceró con su madre, Guillermina Valdés

Al relatar cómo fue ese momento, Guillermina Valdés contó que Paloma Ortega eligió sentarse a hablar con ella cuando ya no pudo seguir guardándose lo que sentía: “Me lo contó llorando y después se quedó encerrada en su cuarto durante un tiempo”, expresó, dejando en evidencia la angustia que atravesaba su hija al poner en palabras su orientación sexual.

Guillermina Valdés y su hija, Paloma Ortega

Ese instante fue especialmente fuerte para ella como madre: “En un primer instante fue tremendo porque yo no lo imaginaba. Pensé: ‘¡Ay, qué mal! ¡¿Cómo no me di cuenta?! Qué dormidita… ¡¿Qué le pasa, señora?!’”, recordó Guillermina Valdés. La confesión no sólo la enfrentó a una realidad nueva, sino también a un profundo cuestionamiento personal.

El acompañamiento de Guillermina Valdés a Paloma Ortega

A pesar del impacto inicial, Guillermina Valdés dejó claro que su reacción estuvo guiada por el amor y la contención. Tras abrazar a Paloma Ortega, buscó transmitirle tranquilidad y apoyo incondicional: “Para mí fue un: ‘Bueno, okey. ¿Estás bien? ¿Qué necesitás? Presentame a quien sea tu amor cuando venga… Está todo bien’”, relató.

Guillermina Valdés

En ese contexto, explicó que decidieron acudir a una psicóloga, no porque hubiera algo mal, sino para acompañar emocionalmente a su hija, Paloma Ortega. “Y ahí fuimos a ver a la psicóloga, pero no porque estuviese mal lo que me había contado, sino buscando que ella estuviese bien”, aclaró. Finalmente, Guillermina Valdés reflexionó sobre su rol como madre frente a situaciones así, asegurando que no hay mucho más que hacer como mamá que acompañarlos.