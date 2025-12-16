El nuevo tatuaje de Nicolás Vázquez en honor a su hermano y su conexión con el éxito de Rocky: "Planos distintos, misma alma"

Luego de terminar la temporada teatral con Rocky como el gran éxito del 2025, Nicolás Vázquez se prepara para reestrenar la obra en enero del 2026. Pero en la previa a terminar el año decidió realizar un homenaje en su piel con un tatuaje para la gran historia que llevó a los escenarios pero el lugar que eligió para plasmar una emblemática imagen fue al lado del nombre de su hermano, Santiago Vázquez, que lleva en su brazo.

La elección del actor fue pensada en relación con la vinculación que siente entre esta etapa de su vida y el vínculo que mantiene con su hermano menor, desde otro plano. Con sentidas palabras, reveló cómo vive este momento de su vida.

Nicolás Vázquez y el homenaje en su piel

Este 2025 Nicolás Vázquez pudo llevar a la realidad uno de sus grandes deseos: llevar la exitosa historia de Rocky al teatro. El clásico del cine que sigue la historia de un boxeador llegó a la argentina con una propuesta protagonizada por él y fue el gran éxito de la industria durante todo el año. Ahora, el actor se prepara para una etapa en su presentación para volver a presentarla durante el 2026.

Con este primer momento concluido por este año, el actor decidió dejar en su piel la importante huella que significó este proyecto para él, que se desarrolló en medio de un gran fin en su vida: la ruptura con Gime Accardi tras casi dos décadas de amor y la apuesta por su nuevo romance con su co-protagonista, Dai Fernández. Lo cierto es que Vázquez decidió realizarse un tatuaje con la emblemática figura de Rocky, levantando su puño en señal de victoria.

Pero más allá de tratarse de un homenaje hacia este proyecto exitoso, en redes sociales, Nico explicó sus sentimientos al respecto y la relación que encuentra con el acompañamiento de su hermano, Santi, fallecido en 2016 por un paro cardíaco fulminante durante sus vacaciones en Punta Cana.

"En estos años aprendí que lo corporal se extraña, claro, pero lo espiritual se siente con una intensidad imposible de explicar. Yo tengo demostradas mis señales, mis conexiones, mis momentos, y nunca dejé de sentirme acompañado por mi hermano desde el otro plano. Convivir con esa presencia distinta, con esa forma nueva de estar, me ayudó a llevarlo todo mejor, más profundo, más en paz. Porque uno empieza a comprender que el tiempo que pasó desde que se fue no define nada: no borra, no distancia, no apaga", escribió el actor en Instagram, al mostrar el resultado final de su nuevo tatuaje, que decidió colocarlo junto a su tatto que lleva el nombre de su hermano, Santi.

Además, indicó que la muerte de su hermano le dejó una gran enseñanza que es "honrar aún más la vida", poder tener la experiencia de disfrutar todo y pese a los dolores, se trata dr seguir y a partir de ello levantarse, aunque se vuelva a caer. En este sentido, Nicolás señaló que la mitad de las cosas que vivió no se habrían concretado sin el acompañamiento de Santi con "su protección, su empuje, su guía", tanto cuando compartían la vida como ahora que está desde otro plano, "siempre cerca".

"Me gusta recordarlo así, porque sé que muchos lo recuerdan, lo piensan y sonríen. Y eso también es amor vivo. Por eso, cada vez que te pienso, extraño o recuerdo, sonrío. Siempre juntos. Planos distintos, misma alma. Espalda con espalda. Corazón con corazón. Te amo, San. Crean, siempre", finalizó el actor en su emotivo homenaje.

De esta forma, Nicolás Vázquez puso en palabras y con un tatuaje la conexión que siente entre importante espacio que tiene su hermano en su vida con respecto a sus proyectos laborales y personales. Con sentidas palabras, el actor abrió su corazón sobre sus más profundos sentimientos.