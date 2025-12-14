Los mejores memes del Martín Fierro a los canales de Streaming: “Cosas que a la IA nunca se le hubieran ocurrido”

El streaming tuvo su gran noche con los Martín Fierro a los canales de streaming 2025. Si bien la ceremonia había generado mucha polémica desde su anuncio, y hasta en las últimas horas, lo cierto es que la gala fue todo un éxito, algo que se vio reflejado en la enorme cantidad de memes y momentos únicos que dejaron.

Los mejores memes de los Martín Fierro a los canales de streaming 2025

La guerra entre Luzu y Olga, los máximos favoritos a quedarse con todos los premios de la noche, fue la que copó la escena de los memes, al menos en lo que a Twitter se refiere. El cruce entre Nacho Elizalde y Nico Occhiato, el spot con la programación de verano de uno de los canales y los diferentes ganadores, fueron los tópicos más mencionados.

Luis Ventura se llevó todas las miradas: “Cosas que a la IA nunca se le hubieran ocurrido”

Luis Ventura inició la ceremonia con un look particular, por llamarlo de alguna manera. El periodista apareció vestido de mago, en lo que parecía ser una referencia directa a Dumbledore, el histórico personaje de Harry Potter. Lógicamente, esto no pasó desapercibido de ninguna forma. "Dumbledore", "No valoramos lo suficiente a Ventura" y "Cosas que a la IA nunca se le hubieran ocurrido”, fueron algunas de las frases que se pudieron leer en Twitter..

De esta manera se cierran los Martín Fierro a los canales de Streaming 2025. Una gala que lejos estuvo de esquivar la polémica, ya que la encontró desde su propio anuncio, pero que también sirvió para ver la creatividad de las comunidades a través de Internet. Nadie puede negar, que las risas estuvieron a la orden del día.