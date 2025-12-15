Así es la casa de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo: jardín japonés, interior reciclado y estilo campo inglés

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo comparten una casa donde conviven distintos estilos como jardín japonés, interior reciclado y campo inglés. Cada espacio refleja una búsqueda estética que combina tradición, naturaleza y funcionalidad en un entorno pensado para la vida cotidiana. La integración de ambientes crea una continuidad que refuerza la identidad de la casa.

El estilo único de la casa de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo crearon una casa que integra distintos espacios desde un jardín japonés, un interior reciclado hasta estilo campo inglés. La propuesta arquitectónica y decorativa se despliega en ambientes que transmiten calma y autenticidad. La combinación de materiales nobles, espacios verdes y piezas recuperadas genera un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

Los artistas conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo argentino, con una relación que se caracteriza por la discreción y la estabilidad. La residencia que comparten se convirtió en un verdadero refugio, donde conviven la tradición, la naturaleza y el diseño con una arquitectura que remite a su personalidad.

Uno de los espacios más llamativos de la casa es el jardín japonés. Allí, Natalia Oreiro recreó un entorno inspirado en la cultura oriental, con elementos que evocan armonía y espiritualidad. Piedras cuidadosamente dispuestas, plantas seleccionadas y pequeños amuletos forman parte de un paisaje. El agua, presente en fuentes y estanques, refuerza la sensación de conexión con la naturaleza.

Natalia Oreiro

Dentro de la casa, la modelo y Ricardo Mollo apostaron por un interior reciclado. La reutilización de materiales y muebles antiguos es una constante en la decoración. Mesas, estanterías y objetos recuperados encuentran un nuevo lugar, adaptados a las necesidades actuales. Este enfoque no solo aporta personalidad, sino que también evoca un estilo único a los espacios.

El estilo campo inglés que resalta en la casa de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

La arquitectura y la decoración de la casa de Natalia Oreiro y el cantante se inspiran en el estilo campo inglés. Este enfoque se refleja en las líneas clásicas, los colores suaves y la presencia de materiales nobles como la madera y el hierro. Los ambientes transmiten una sensación de continuidad con la naturaleza, reforzada por grandes ventanales.

La cocina es uno de los ambientes que los seguidores de la actriz más destacan, por su diseño que combina lo práctico y lo estético. Este espacio se convirtió en protagonista en redes sociales. Los detalles en madera, las superficies amplias y la iluminación natural generan un espacio cálido. Allí, la pareja comparte momentos cotidianos que se integran con la dinámica familiar y artística.

Cocina de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

El jardín exterior se complementa con un invernadero que aporta vida y color. Allí, Natalia Oreiro cultiva plantas y flores que refuerzan la conexión con la naturaleza. El invernáculo no solo cumple una función estética, sino que también refleja la pasión de la presentadora por el cuidado de las plantas y la creación de ambientes naturales.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo lograron dar forma en su casa a distintos estilos que reúnen piezas del jardín japonés, un interior reciclado y campo inglés. La combinación de estos elementos define un espacio donde la naturaleza, la tradición y la funcionalidad conviven en armonía. Cada detalle refleja el gusto de la pareja por una propuesta pensada para integrar ambientes y estilos.

VDV