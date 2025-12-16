Por qué Wanda Nara declaró en la causa de Nicolás Payarola: qué quiere saber la Justicia de la conductora

La semana comenzó distinta para Wanda Nara. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) este lunes se presentó ante la Justicia citada por el fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI Benavidez, por la causa que enfrenta su exabogado, Nicolás Payarola acusado de al menos trece hechos de estafa, motivo por el que fue detenido el pasado 27 de noviembre.

Wanda Nara ante la Justicia: por qué debió declarar

En 2025, Wanda Nara sumó a Nicolás Payarola como parte de su defensa, relegando de algunas tareas a Ana Rosenfeld, su histórica representante legal. Pero semanas atrás decidió apartar al abogado de su lado y días más tarde fue detenido acusado de realizar diversas estafas por grandes sumas de dinero. Pese a esta distancia previa, la conductora de MasterChef Celebrity debió presentarse ante la Justicia para brindar su testimonio.

“Wanda fue pedida por el propio Payarola para ver si le sirve a él para zafar”, determinó Mauro Szeta en Lape Club (América) siendo que el testimonio de la conductora habría sido pedido por el acusado. Sin embargo, lo que se busca determinar es si Nara es una de las damnificadas ya que el defensor tendría una deuda con ella de 300 mil dólares, que serían parte de un total de 3 millones de dólares que Payarola habría recaudado con sus presuntas estafas.

Sin embargo, Mauro Szeta indicó que además el abogado buscaba realizar diversos "negocios" involucrando a la conductora y su expareja, L-Gante. “El abogado lo tentaba con negocios millonarios. Le decía ‘Yo tengo llegada directa con Wanda y con L-Gante. Yo te manejo el negocio con ellos, te vas a hacer millonario, pero apurate que hay que invertir’”, explicó el periodista al dar a conocer un audio que habría recibido un influencer con la propuesta del abogado.

En la misma línea, dos de las denunciantes, María Macarena Posse y Marcela De Leonardis, indicaron que Payarola las contrató para sumarse al staff de representación de la conductora y le deben una suma de dinero por sus servicios. Por ello, se busca determinar el papel que ocupó Wanda en estas situaciones ya que podría desconocer ciertos trámites que se hicieron en su nombre y es la Justicia quien investigará la autenticidad de documentos presuntamente firmados por la Nara.

Presuntamente, se registran diversas irregularidades en asuntos que llevan la firma de Wanda Nara, por lo que su testimonio fue de gran relevancia al declarar que movimientos conocía y cuáles no, de los que había realizado Nicolás Payarola al momento de oficiar como su abogado. Por su parte, Wanda Nara decidió no hacer declaraciones públicas al respecto.