Carmen Barbieri y Ángel de Brito suelen protagonizar picantes idas y vueltas en los que los conductores se lanzan palabras filosas. En "Mañanísima", la artista tuvo polémicas declaraciones que sorprendieron a los televidentes.

Majo Martino le preguntó a Carmen Barbieri si quiere a su colega, por lo que la conductora respondió: "Yo no lo conozco a Ángel, no lo puedo querer porque no lo conozco y menos odiar, porque para odiar tendrías que haber querido mucho y a él no lo quiero".

Carmen Barbieri opinó sobre Ángel de Brito

En el recorte que compartió La Criti, se escucha a Estefi Berardi agregar: "Él dijo que te quiere mucho", por lo que Carmen Barbieri manifestó: "Sí, bueno...siempre dice eso". Como si eso fuera poco, la conductora aseguró que le cree todo lo que dice aunque Ángel de Brito asegure que ella es mentirosa.

Lucas Bertero comentó que Ángel de Brito quiso ningunearlos al mencionar que el programa de Georgina Barbarossa es el único magazine de la televisión, pero Carmen Barbieri sentenció: "Yo no lo siento así, él dice lo que ve, es un gran periodista y capaz que tiene razón".