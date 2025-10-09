Las primeras palabras de Thiago Medina fuera del hospital: de la verdad sobre la propuesta de casamiento a Daniela Celis a su futuro laboral

Thiago Medina recibió el alta médica tras el brutal accidente que sufrió. El joven ex participante de Gran Hermano, salió este mediodía del hospital de Moreno donde se encontraba internado y fue recibido por un impresionante operativo, tanto de prensa como de seguridad.

La palabra de Thiago Medina

Entre cientos de cámaras y la policía que hacía todo lo posible para garantizar que pudiera trasladarse de manera continuada, Thiago Medina brindó unas palabras a la prensa que lo esperaba. Acompañado de su hermana Camila y su papá, y en sillas de ruedas, habló de su futuro, agradeció a la gente y hasta se encargó de los rumores de casamiento con Daniela Celis. “Te cambia todo. Te cambia la manera de pensar”, dijo.

Thiago Medina.

Lo primero que marcó Thiago Medina es que lo que más quiere es encontrarse con sus hijas. Una frase que repitió incontables veces a lo largo de la entrevista que le brindó a los medios de comunicación. “No tenía miedo, pero me quería recuperar rápido para irme a casa”, agregó.

En ese contexto, también agradeció a la gente y al trato que le dieron en el hospital. “La atención fue de diez. Estuvieron en todo lo que necesité. Estuvieron ahí, atentos (…) Muchas gracias por haberme apoyado, por seguirme y por acompañarme en todo este proceso que fue tan duro”, explicó.

Thiago Medina y Daniela Celis.

De buen ánimo y entero, incluso se dio la chance para hablar de los rumores sobre una posible propuesta de casamiento a Daniela Celis. En primera instancia, desmintió la información que se había dado a conocer, pero advirtió que “van a ver cómo se dan las cosas” y que, si eso sucede, todos se enteraran por las redes sociales y lo anunciarán a viva voz. Una declaración que parece indicar que le darán una nueva oportunidad al amor.

Por último, Thiago Medina habló de su futuro. “Quiero estudiar arquitectura”, aseguró, visiblemente entusiasmado, dando los primeros indicios de lo que quiere hacer cuando se encuentre recuperado del todo.

De esta manera, Thiago Medina pone fin a más de 20 días de recuperación y una de las etapas más difíciles de su vida. Ahora quedará un largo camino por recorrer, como su entorno mismo ha explicado, pero la felicidad por haber superado su internación quedó más que evidenciada.