Tras recibir el alta, Thiago Medina se muda a la casa de Daniela Celis

Thiago Medina recibió el alta médica, luego de 28 días de internación y atravesar un complicado cuadro de salud, tras el accidente en moto. El joven pasó por tres operaciones, y finalmente se levantó y comenzó a mostrar grandes avances. La noticia la dio a conocer Daniela Celis, quien compartió los detalles durante todas estas semanas. Sin embargo, la posibilidad de un regreso de la pareja emocionó a todos, cuando se dio a conocer que él volvería a vivir con ella y sus hijas.

Daniela Celis, Thiago Medina y sus hijas

¿Regreso de la pareja? Thiago Medina volverá a vivir con Daniela Celis

Tras 28 días internados, a las 12:44 de este jueves 9 de octubre, Thiago Medina salió en silla de ruedas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. La emoción se sintió en las redes sociales y en el mismo establecimiento, donde se reunió la prensa y fanáticos. Su nombre volvió a ser tendencia en todos los medios de comunicación, quienes pudieron hablar con él. "Quiero ir a ver a mis hijas. Es lo primero que pensé cuando me dieron el alta", expresó frente a las cámaras y sus fanáticos.

Sin embargo, minutos antes de que este suceso ocurriera, Romina Uhrig reveló una noticia que emocionó a todos y despertó las esperanzas en la pareja con Daniela Celis. En el streaming de Se Picó, la ex Gran Hermano contó que el joven le habría propuesto matrimonio a su expareja. Esto se une a los dichos de la conductora de Luzu sobre una posible reconciliación con él, tras todo lo vivido. En esta línea, se supo dónde se quedaría.

"Se aman los dos. Él se va a la casa de ella", expresó Romina Uhrig en el streaming. Rápidamente, los usuarios enamorados de su historia siguieron la salida del exparticipante. Con Lape Social Club (América), se acercó Daniela Celis, quien rompió el silencio sobre todos los rumores. "Vamos a ver si nos volvemos a enamorar, no se nada de un casamiento. Ahora se va a casa, lo vamos a cuidar con las nenas", exclamó frente a las cámaras, haciendo crecer las esperanzas.

Daniela Celis y Thiago Medina están viviendo unas semanas de recuperación de su amor y físico, tras 28 días de internación por el accidente que él vivió en su moto. Por el momento, no se sabe avances de la fiscalía, por la causa del siniestro, pero él se mostró optimista y con sueños de comenzar a estudiar. Finalmente, volverá a su casa con sus hijas, Laia y Aime, con quienes vivirá en las próximas semanas hasta recuperar su salud.

A.E