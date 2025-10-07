Daniela Celis reveló el gran avance de Thiago Medina: “Sigue dando pasos de gigantes”

A casi un mes del accidente que casi le cuesta la vida, Thiago Medina sigue mostrando una evolución favorable. El ex participante de Gran Hermano había sufrido un fuerte choque con su moto el pasado 12 de septiembre en la localidad bonaerense de Moreno y desde entonces permanecía internado, primero en terapia intensiva y luego en sala común.

Sin embargo, durante los últimos días, Thiago Medina comenzó a dar señales cada vez más alentadoras. Abrió los ojos, reconoció a sus hijas, mantuvo charlas con sus seres queridos y respondió a los estímulos con mayor frecuencia. La noticia generó emoción entre quienes siguieron su caso desde el primer momento y alentaron su recuperación con cadenas de oración y mensajes de apoyo.

El mensaje de Daniela Celis sobre la recuperación de Thiago Medina

En las últimas horas, Daniela Celis compartió en sus redes sociales un nuevo parte sobre el estado de salud de Thiago Medina, con un mensaje cargado de esperanza. En una historia de Instagram, la influencer contó: “Para los que me preguntan, Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral”.

Daniela Celis, quien fue su pareja y es madre de sus hijas gemelas, agregó además: “Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Como siempre, gracias a todos por estar. Sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital”.

La emoción de la familia de Thiago Medina

La familia de Thiago Medina también compartió su alegría por las mejoras del joven. Su hermana, Camilota, publicó un video emocionada tras visitarlo: “Mi sonrisa lo dice todo. Me emociono al ver que mi hermano está evolucionando mucho mejor. Verlo hablar es un milagro de Dios. Gracias a todos los que oraron y enviaron luz”.

Por su parte, Daniela Celis también contó que las hijas que comparte con Thiago Medina, Laia y Aimé, pudieron comunicarse con él a través de una videollamada. Según relató, fue un momento muy especial para todos y marcó un nuevo paso hacia el esperado reencuentro familiar.