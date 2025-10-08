Daniela Celis reveló las secuelas que tiene Thiago Medina a casi un mes de su accidente

El 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un accidente vial al momento que se trasladaba en su moto y fue embestido por un auto. Desde entonces, el joven de 22 años lucho por su vida ante un complicado cuadro de salud, por lo que fue intervenido quirúrgicamente tres veces. A más de 20 días desde su internación en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, comenzó a presentar significantes mejoras y ahora se encuentra consciente y en proceso de recuperación.

Tras días de gran dolor e incertidumbre, los seres queridos del ex Gran Hermano celebran este presente esperando que un alta médica. Sin embargo, ahora enfrenta una nueva etapa en su recuperación, y fue Daniela Celis quien detalló a que secuelas se enfrenta.

Cómo sigue la salud de Thiago Medina

En los últimos días, Thiago Medina recobró la consciencia y comenzó a recibir visitas de sus seres queridos, con quienes puede interactuar y mantener charlas. Pero ahora se enfrenta a una larga recuperación física, debido a que sufrió fracturas costales, traumatismos graves y un neumotórax y su movilidad es acotada, sumado a que los días de inmovilidad en la cama del hospital se sumó a este cuadro.

Fue Daniela Celis quien en diálogo con Puro Show (eltrece) informó que su expareja y padre de sus dos hijas debe atravesar una larga recuperación física. “Hay que esperar que camine bien, que le saquen los sueros. Está con kinesiología, es todo de a poquito, aprender a levantar los brazos y a pararse solo, estuvo mucho tiempo en un coma inducido”, detalló. Por ello, se debe seguir al pie de la letra las indiciaciones de los profesionales.

Por el momento, no se habla de un alta, pero sí de una recuperación milagrosa, en relación con el grave estado de salud que atravesó el joven. Además, mediante las redes sociales, Daniela señaló: “Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibiótico por vía oral”. Sin embargo, destacó que ahora celebran cada paso que da el joven.

De esta forma, Daniela Celis remarcó que la recuperación física de Thiago Medina será con un largo proceso, debido a las secuelas que sufrió tanto por los daños severos del accidente como por su larga internación.