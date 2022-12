Las risas de Lionel Messi y Sergio Agüero en Twitch por el nuevo look de Papu Gómez

El Kun Agüero se metió de lleno en el mundo del stream, tras dejar de jugar el fútbol profesional por un problema cardíaco. Desde Qatar, realiza las transmisiones para todo el mundo y cada tanto lo visitan algunos famosos. Los invitados de hoy fueron dos jugadores de la Selección Nacional: Alejandro "el Papu" Gómez y nada más y nada menos que Lionel Messi. Los tres amigos le dieron casi dos horas de risas a más de 200 mil usuarios en Twitch.

Los actuales jugadores de la Selección aparecieron desde el hotel donde la delegación argentina se hospeda. En ese instante, el Papu Gómez mostró su corte de pelo y preguntó en la trasmisión "¿A quién me parezco?". El Kun no aguantó las risas y leyó los comentarios que los usuarios hacían en Twitch. Las comparaciones del look rapado no tardaron en aparecer. Algunos de ellos mencionaron que el Papu se parecía a Zidane, un personaje de Drágon Ball Z, a Mascherano "post Covid", entre otros. Sin embargo, Lionel Messi confirmó que su compañero quiso raparse y recortrse la barba para parecerse David Beckham.

"¿Beckham? ¿Te quisite hacer ese corte?" dijo sorprendido Sergio Agüero y para confirmar la teoría, Papu Gómez mostró la foto del ex jugador inglés desde su teléfono. Entre risas, La pulga afirmó "¡Está parecido!". El Kun insistió: "Pero vos te crees que sos igual a Beckham?" y estallaron de risas los tres amigos.

Luego, en la transmisión aparecieron otros jugadores del plantel argentino. Leandro Paredes y Rodrigo De Paul aparecieron, y en ese momento Lionel Messi contó estaban en su habitación: "Están ocupando nuestra habitación" soltó el rosarino, a lo que el Kun respondió: "decís nuestro por el tuyo y el mío" haciendo referencia a los tiempos en que Messi y Agüero compartían habitación en las concentraciones. Antes de finalizar el stream, el Kun confirmó que estaban viendo la transmisión 204mil seguidores y de esa manera, rompieron el record de vistas.