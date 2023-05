Balthazar Gravier es el hijo mayor de la top model Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier. Este 29 de mayo, el recién egresado como ingeniero industrial está de cumpleaños este 29 de mayor su mamá lo celebró en las redes sociales con un regalo muy especial.

Valeria Mazza sorprendió a su hijo mayor y a todos sus seguidores con un hermoso y tierno video en el que compiló varias fotos que grafican cómo ha sido la vida de Balthazar Gravier.

Balthazar, Valeria y Alejandro Gravier.

Las tiernas imágenes retro o TBT fueron acompañadas por una frase de felicitaciones y buenos deseos en el natalicio del joven. “Feliz cumple Balthu!!! Que los cumplas muy feliz y que sigas haciendo tu camino”.

Los festejos recién comienzan, así lo hizo saber Alejandro Gravier en su posteo de Instagram recién comenzó a correr el cumpleaños de Balthu, como lo llaman en su ámbito familiar. “Se vienen los con Balthazar en Madrid”, comentó el empresario, seguido de: “No importa donde vivan, siempre vamos a tratar de estar juntos”.

Balthazar y Taína Gravier.

Valeria Mazza cumplió uno de sus mayores sueños

La semana pasada Valeria Mazza fue descubierta en Mask Singer la versión española de ¿Quién es la Máscara?, tras haber sido revelada su identidad y haber salido de la mamuschka, la modelo reveló que cumplió uno de sus mayores sueños. “Feliz de haber participado en Mask Singer España, me divertí mucho”.

“La he pasado fenomenal, me he divertido muchísimo, me han cumplido el sueño de poder cantar en un plató, que es algo que a mí me encanta y nunca lo había hecho en otro lado que no fuera la ducha, así que feliz”, fueron las palabras de Valeria Mazza en Madrid, tras haber sido eliminada de Mask Singer.