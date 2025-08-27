Las trillizas de Oro serán abuelas de nuevo: el feliz anuncio

Hace tan sólo unas horas, María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández Rousse, conocidas popularmente como Las Trillizas de Oro, anunciaron la llegada de su nieto número 21. Para ello, encendieron la cámara de sus celulares y grabaron el momento exacto en el cual Paulina Alicia “Chichita” Rousse, la flamante bisabuela, se enteraba de la grata noticia.

Desde que nacieron, la familia de las empresarias siempre fue numerosa y, a medida que iban convirtiéndose en madres, el árbol genealógico fue extendiendo sus ramas hasta llegar a los más de 20 nietos.

Las Trillizas de Oro esperan la llegada de su nieto número 21 | Twitter

Las trillizas de Oro: el humor de las flamantes abuelas

Las cámaras ocultas en las bromas siempre esconden bromas pesadas o de mal gusto, también sirven para inmortalizar el momento exacto en el que una persona recibe una noticia de esta naturaleza. Es por esta razón que Las Trillizas de Oro, se sentaron con su madre en el glamoroso sillón de su hogar y comenzaron a preguntarle si cuántos bisnietos tenía.

Un tanto confundida, la señora dijo 21, confundiendo la cantidad de descendientes. El último de los nacimientos en esta peculiar familia fue Otto (nieto número 20); por esta razón, las dueñas de su propia marca personal y narrativa única utilizaron el nombre del niño para decidir: "20 y Otto más".

De inmediato, se apersonó Sonia Zavaleta, la radiante madre que mostró su pancita ante su abuela Chichita y los más de 326 mil seguidores que reúnen a Las Trillizas en las redes sociales. Sonia, es la hija menor de María Emilia, cuya profesión es el canto y la actriz y trabajar con su madre y sus tías en "Mañanas Nuestras".

El feliz anuncio de Las Trillizas

La unión, la complicidad y la alegría son denominadores comunes que nuclean a Las Trillizas de Oro. Es por esta razón que los chascarrillos no tardaron en llegar. "Hay que poblar el mundo", lanzó una de ellas, mientras la segunda dijo: "Es el cuento de nunca acabar". Para terminar, la tercera trilliza exclamó: "¡Otto parto más!".

Las Trillizas de Oro mostraron su felicidad en redes sociales | Instagram

Para coronar el video, en su cuenta de Instagram, Las Trillizas de Oro escribieron: "Te recibimos así Coca, confirmando que este clan es el momento de nunca terminar". Según los cálculos realizados por las flamantes abuelas, enero será el mes en el que se estima la llegada del más chiquito de la familia. La noticia del nuevo integrante desató una ola de alegría y emoción en las redes, donde los usuarios expresaron su entusiasmo por la expansión del trío y la promesa de innumerables momentos felices por venir.

