Las vacaciones de Carola del Bianco y sus hijas, Maia y Elisa, por Buenos Aires: de Caminito a San Telmo

Buenos Aires recibió a una de sus figuras más icónicas de la década del 90. Carola del Bianco, quien junto a su marido, Paco Mayorca, elige la tranquilidad de la Patagonia para su vida cotidiana, aprovechó unos días en la gran ciudad. En esta oportunidad, la exmodelo compartió en sus redes un recorrido especial junto a sus hijas, Maia y Elisa, sumergiéndose en el pulso cultural y gastronómico de los barrios más emblemáticos. Lejos de las pasarelas, Carola mostró una faceta relajada, disfrutando de paseos donde el arte, la historia y los sabores tradicionales son los protagonistas.

Carola Del Bianco junto a sus hijas Maia y Elisa



Carola Del Bianco: El color de Caminito, un recorrido por la identidad porteña

El itinerario comenzó en La Boca, un barrio que respira historia. Madre e hijas se perdieron entre los pasajes de Caminito, donde las fachadas de conventillos pintadas con colores vibrantes captan la atención de todas. Aprovecharon cada rincón para retratar la esencia del lugar. Maia, con su cámara en mano, documentó la experiencia mientras posó frente al Centro Cultural "De los Artistas", un escenario ineludible que invita a capturar la magia de Buenos Aires.

En La Boca, Maia, hija de Carola Del Bianco, se encargó de sacar fotos



La caminata siguió por los bares históricos, esos que conservan el alma de otros tiempos. En una de las paradas, el icónico bar "La Perla" se convirtió en el refugio ideal para una pausa fotográfica, donde la arquitectura y los murales rinden homenaje a grandes figuras del fútbol argentino. Carola Del Bianco, siempre impecable y con un estilo casual, se mostró radiante frente a la fachada de "El Gran Paraíso", un lugar que combina a la perfección el encanto de la historia local con la frescura de este viaje familiar.

Carola Del Bianco recorrió San Telmo y La Boca.



Sabores y tesoros en San Telmo

Luego de explorar los colores de La Boca, el trío se desplazó hacia el corazón de San Telmo. Este barrio, con sus calles empedradas y su atmósfera bohemia, representa el escenario perfecto para un recorrido más íntimo. Al ingresar al Mercado de San Telmo, el grupo se encontró con un universo de objetos antiguos y curiosidades que despertaron curiosidad. Entre antigüedades y tesoros escondidos en "El Patio de Atrás", Carola y sus hijas descubrieron piezas únicas que narran historias pasadas, un plan que cautiva a quienes buscan el detalle singular en cada visita.

Elisa, hija de Carola Del Bianco, sumergida en San Telmo con un look total black

Carola Del Bianco y sus hijas hicieron parada gastronómica



La experiencia porteña tuvo una parada gastronómica con las costumbres locales. La elección fue clara: una "Choripanería" para disfrutar del plato insignia de la calle argentina. Además, el recorrido culinario se extendió a la oferta clásica de empanadas, exhibidas de forma tentadora en estantes de madera que invitan a probar cada variedad. Así, entre risas, fotografías y una complicidad única, Carola Del Bianco, Maia y Elisa aprovecharon este descanso en Buenos Aires para fortalecer lazos y crear recuerdos memorables en una ciudad que siempre ofrece algo nuevo por descubrir.