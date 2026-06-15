Marius Borg, el hijo de Matte Marit fue condenado por violación: cuánto tiempo pasará en la cárcel

Marius Borg Høiby, el hijo de Matte Marit, se enfrentó a un juicio que duró más de cuatro meses y que terminó en su condena por violación y abuso, entre otros delitos. El joven de 29 años fue frente a la Justicia por 38 cargos en su contra y, si bien por algunos de ellos fue absuelto por falta de pruebas, otros, incluso los que él mismo confesó, terminaron por sobrepasar lo que sus abogados tenían pensado. Por el momento, comienza la etapa donde aún puede ser apelable, pero la sentencia ya está firmada y el tiempo que deberá pasar en la cárcel está confirmado.

Marius Borg Høiby

Marius Borg Høiby fue condenado por violación

La Casa Real de Noruega se enfrente a un tenso momento mediático, con el juicio contra Marius Borg Høiby, el hijo de Matte Marit. El hijo de la princesa heredera fue juzgado por la Justicia por 38 delitos cometidos, entre los que se incluía violación y abuso contra diversas mujeres, incluso exparejas oficiales. Finalmente, el juicio, que comenzó a principios de febrero del 2026, llegó a su sentencia con una condena a cuatro años de cárcel, por los delitos nombrados anteriormente y algunos admitidos por el joven de 29 años.

El resultado se dio a conocer en la mañana del lunes 15 de junio, cuando el juez Jon Sverdrup Efjestad leyó la esperada sentencia en la sala 250 del Palacio de Justicia de Oslo, y fue escuchado por los abogados presentes. Marius Borg no estuvo en el momento, pero sí se enteró de su condena a prisión en directo, ya que participó por videoconferencia por, y según las palabras de sus letrados, problemas de salud sin especificar. Esto resultó una sorpresa gigante para el acusado y su equipo que, con los delitos que habían admitido, esperaban una sentencia mucho menor de la impuesta.

Los jueces diron por acreditadas dos de las cuatro acusaciones de violación que pesaban sobre él, y tuvo como consecuencia indemnizar a las víctimas de los dos delitos probados con 200.000 y 170.000 coronas noruegas, respectivamente. Además, el tribunal lo declaró culpable de agredir a su expareja, Nora Haukland, así como de ejercer violencia contra otra mujer cuya identidad permanece protegida. En este último caso, se impuso una orden de alejamiento durante dos años y una indemnización de 110.000 coronas, mientras que Haukland recibirá 100.000 coronas. En total, el hijo de la royal deberá entregar 580.000 coronas noruegas, equivalente a 60.958 dólares estadounidenses.

Marius Borg Høiby

Los delitos de Marius Borg Høiby: ¿qué dijo la Casa Real?

Marius Borg Høiby, el hijo de Matte Marit, fue acusado de más de 30 delitos, entre los que se incluye consumo habitual de drogas, conducción bajo sus efectos, episodios de violencia y conflicto que requirieron intervención policial, delitos de violencia, amenazas, quebrantamiento de órdenes judiciales y varios delitos de carácter sexual, entre ellos agresiones y violaciones. Además de las violaciones anteriormente nombradas, la condena de cuatro años de prisión contra el hijo de la royal incorpora aquellos que el propio Marius Borg admitió durante el procedimiento, como conducta temeraria, incumplimiento reiterado de órdenes de alejamiento, tráfico de drogas, conducción sin permiso y a velocidad excesiva, así como comportamiento sexualmente ofensivo. Todos estos hechos contribuyeron a aumentar la pena de prisión impuesta y que esperaban los abogados, que era de un año.

Mientras se leía la sentencia, muchos cuestionaban el rol de la Casa Real de Noruega. Por un lado, Matte Marit se alejó de todo el escándalo de su hijo, y se refugió de la mediatización, mientras crecen las noticias del empeoramiento de su salud. Por el otro, la Familia Real decidió mantener el silencio, al menos en las primeras horas del día. Algunos seguidores esperan un comunicado al respecto, pero los únicos que se pronunciaron fueron los abogados de Haukland, asegurando: “Se siente aliviada de que el tribunal haya aceptado plenamente su explicación. El caso ha supuesto una enorme carga para todos los implicados, con pruebas muy extensas, y espera que el veredicto ponga fin definitivamente a este litigio”.

Marius Borg Høiby y la familia real

Tras más de cuatro meses de juicio, donde se tuvo en cuenta las diferentes pruebas presentadas y las declaraciones de las víctimas, Marius Borg Høiby fue condenado a cuatro años de prisión, a pagar una indemnización a cada una de las mujeres que agredió y a tener una orden de alejamiento por dos años. Esta noticia golpea al joven de 29 años y a su equipo de abogados, ya que esperaban una sentencia menor.

A.E