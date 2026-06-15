De Mario Pergolini a Juli Savioli y Marcelo Tinelli, los mensajes de famosos para despedir a Gaspi tras su trágica muerte

El domingo 14 de junio por la tarde se dio a conocer la conmocionante noticia de la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi. El youtuber de 23 años falleció en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil. La noticia generó un gran impacto social debido a la gran popularidad con la que contaba el joven, como así también por el tamaño de la tragedia.

Rápidamente, la información hizo eco en las figuras más importantes del país, que deciden despedir a Gaspi con sentidas palabras, que se suman al último adiós de sus seguidores.

Los mensajes de despedida para Gaspi

Por la tarde del domingo, la noticia de una colisión entre dos helicópteros en Brasil impactó de llenó a la Argentina debido a que dos de las víctimas fatales son figuras de la industria nacional: Gapsi y Lucas Vignale, realizador audiovisual. Pese a que en primera instancia se creyó que se trataba de información falsa, debido a las reinteradas fake news que circulan en redes sociales, poco se tardó en que llegara la cornfirmación fehaciente.

Ante tal impacto, el último adiós para los dos jóvenes comezaron a replicarse en diversas plataformas. Puntualmente, Gaspi, quien tenía un perfil más expuesto, fue despedido con gran dolor.

“Lo siento muchísimo. Un gran talento y un buen pibe. Mi cariño a sus familiares y amigos”, escribió Mario Pergolini en su cuenta de Instagram, junto a una imagen del joven. Marcelo Tinelli hizo lo propio en su ciclo de streaming en Infobae: “Este programa va dedicado para la familia de Gaspi. A mí me hacía reír mucho. Sinceramente, me hacía reír mucho. No lo conocía, pero decía yo siempre: ese chico, si hoy estuviéramos al aire, tranquilamente podría haber estado en Videomatch“.

Juli Savioli fue una de las primeras personas que se pronunció en redes sociales, cuando la noticia comenzó a circular y pidió que le brindaran información al respecto. La joven influencer fue pareja de Gaspi y se mostró conmocionada. Luego, expresó su despedida. "No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real. Tengo dolor, presión y vacío en el pecho. Solo sé que te guardo en mi corazón. No creo que lo pueda asimilar nunca. Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés. Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida", lanzó.

Noticia en desarrollo