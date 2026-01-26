Las vacaciones de Fito Páez y Sofía Gala en Brasil: familia ensamblada, médico de urgencia y guiño del universo

Diez días en Brasil lejos del ruido mediático y afianzando su vínculo. Así fueron las vacaciones que compartieron Fito Páez y Sofía Gala, quienes eligieron desconectarse del ritmo habitual para disfrutar de una estadía marcada por la cercanía, la complicidad y el tiempo compartido.

Fito Páez y Sofía Gala

El viaje no fue solo de dos. Dante, el hijo de Sofía Gala, también formó parte de la experiencia, consolidando una postal de familia ensamblada que se movió entre momentos de calma, situaciones inesperadas y gestos que hablaron más fuerte que cualquier definición pública.

Un viaje íntimo y un episodio de terror

Durante su estadía en Brasil, la convivencia fluyó con naturalidad. Lejos de agendas y compromisos, los días transcurrieron entre rutinas simples, espacios compartidos y una dinámica que dejó ver un vínculo sólido y cuidado. Sin embargo, el viaje tuvo un momento de tensión cuando Sofía Gala sufrió la picadura de una medusa.

Fito Páez

Ante la urgencia, Fito Páez la trasladó de inmediato a una clínica, acompañado por Dante. La situación, lejos de romper la armonía del viaje, dejó al descubierto un costado protector y presente del músico, que se ocupó de la salud de Sofía sin dudar. El episodio fue breve, pero significativo: una reacción que evidenció compromiso, cuidado y una cercanía que va más allá de cualquier etiqueta.

Qué piensa Moria Casán sobre el vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez

Con su estilo frontal y sin rodeos, Moria Casán fue quien puso en palabras lo que muchos intuían. Al referirse al lazo que une a su hija Sofía Gala con el músico, la diva fue clara: “Se aman. Puede ser como amigos, puede ser como pareja, pero se aman profundamente, se respetan y se quieren”.

Moria Casán

Además, destacó que no se trata de una relación reciente ni improvisada: “Tienen una amistad hermosa desde hace años. Fito hace muchísimo tiempo que está en la vida de mi hija”. Para Moria, el viaje a Brasil fue una confirmación más de ese vínculo sólido y genuino. Además, viendo el vínculo que Sofía Gala y el músico comparten, aseguró que el universo sabe lo que hace.