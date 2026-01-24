El sospechoso mensaje de Fito Páez a Sofía Gala que despertó rumores de romance: "El mundo es un mundo mejor con vos"

En una era donde las redes sociales se transformaron en un canal de expresión, cada posteo y cada frase recobra trascendencia; sobre todo si quienes difunden las imágenes son grandes celebridades del espectáculo. En este marco, en las últimas horas, Fito Páez dejó a sus más de 1,4 millones de seguidores atónitos al deslizar un sospechoso mensaje en su cuenta personal de Instagram cargado de amor hacia Sofía Gala. Como era de esperarse, de inmediato comenzaron a circular rumores de romance entre los artistas.

¿Qué pasa entre Fito Páez y Sofía Gala?

Este sábado 24 de enero, Sofía Gala Castiglione cumplió 39 años y su cuenta de Instagram se llenó de mensajes llenos de dedicatorias y palabras cálidas. Sin embargo, uno de los mensajes que llamó poderosamente la atención fue el de Fito Páez, quien se mostró muy cercano a la hija de Moria Casán.

Fito Páez | Instagram

Lejos de ser un simple saludo al pasar, el cantante popular subió una foto junto a la actriz donde se los ve muy cómplices. Asimismo, le dejó un mensaje lleno de ternura: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”. Además, lo reposteó en sus historias de 24 horas para que todo el mundo se entere de esta declaración de amor. En la postal, se ve a la mamá de Dante y Helena posar de lo más descontracturada junto a él en lo que sería un viaje en avión.

Por su parte, la heredera de La One, respondió a este saludo con una frase que despertó fuertes rumores de romance. “Te lo digo de nuevo! ¿podes dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”. De inmediato, los usuarios comenzaron a atar cabos y a sacar conjeturas de que los artistas estarían blanqueando un romance que estaría consolidado.

Fito Páez y Sofía Gala | Instagram

El saludo de Fito Páez a Sofía que generó un fuerte revuelo en la web

Desde muy chica, Sofía Gala incursionó en el mundo del espectáculo y la actuación y poco a poco fue despejando su imagen de la de su mamá, Moria Casán. Es por esta razón, que en todas las imágenes de los saludos que plasmó en la famosa red social de la camarita se la puede ver en distintas obras teatrales, proyectos artísticos y producciones audiovisuales.

Por su parte, Fito Páez, además de ser una estrella destacada del rock nacional, su vida sentimental estuvo fuertemente ligada al mundo del espectáculo y al ambiente artístico. Entre sus exparejas se destacan: Fabiana Cantilo, Cecilia Roth, Romina Ricci y Eugenia Kolodziej. Muchas de ellas se transformaron en musas inspiradores de sus obras quedaron inmortalizadas en grandes éxitos de la música nacional. Por tal motivo, el shippeo con la polifacética actriz no suena descabellado en un mundo donde las redes sociales están constituidas como testigos virtuales claves en las acciones de los usuarios.

Fito Páez y Sofía Gala | Instagram

De esta manera, Fito Páez y Sofía Gala habrían arrancado este 2026 decididos a blanquear su amor y a vivir la plenitud del romance sin la necesidad de ocultarse. Cabe destacar que, ambos intérpretes se encuentran solteros y no sería descabellado que estas versiones se transformen en verdad. Hasta el momento, este romántico ida y vuelta quedó en el plano de lo digital y ninguno de los dos salió a afirmar o a desmentir el rum rum que, desde este sábado 24 de enero, quedó instalado en la web.

