Así era la primera casa de Sofía Gala: homenajes a Rodrigo, bola de disco y mucha excentricidad

Desde que era muy chica, Sofía Gala Castiglione estuvo muy expuesta en los medios de comunicación debido a la actividad de su madre, Moria Casán. La célebre vedette argentina siempre se caracterizó por llevar una crianza descontracturada por lo que su primogénita adoptó a la perfección los rasgos disruptivos e independientes de la artista. Tal es así que, a los 14 años, la actriz se fue a vivir sola donde construyó un hogar a su medida, respetando sus gustos y cuidando su privacidad al máximo.

Casa de Sofía Gala | YouTube

Sofía Gala mostró cómo era su primer hogar

Fue durante una de las emisiones del recordado programa Versus (Telefe) en el que Sofía Gala abrió las puertas de su hogar y mostró cómo era vivir sola a los 14 años. “Es un cuarto normal y corriente...”, expresó con un tono similar al cordobés ante los micrófonos de la cronista quienes se aventuraban a recorrer cada rincón del departamento. El mismo estaba ambientado de una manera sumamente característica para la época: cortinas traslúcidas llenas de brillos, bola de boliche en el centro de la habitación y cuadros con su artista favorito, Rodrigo.

La visita comenzó en el living del acogedor departamento de la joven que estaba ubicado en un primer piso, justo por encima del inmueble que habitaba su mamá. Las paredes de la sala de estar estaban pintadas de color naranja y sobre ellas reposaban cuadros de fotografía de ella con amigos y del cantante fallecido Rodrigo. Allí se desplegaba un sillón blanco con almohadones de colores a rayas. También tenía distribuida una mesa donde están colocados sus duendes. Para que su madre no subiera a “romper las bol...”, la adolescente cerraba la puerta con llave.

Las cortinas traslúcidas de brillo dividían los espacios y adentraba a un pasillo donde había un baño clausurado. “Lo estamos arreglando”, dijo en aquel entonces la joven. Acto seguido, llegó a su habitación cuyas paredes estaban pintadas de azul. En el interior se ubicaba una cama de dos plazas junto a un amplio ventanal con vista privilegiada que conectaba con el patio en común con la planta de abajo.

La estrategia de Sofía Gala para preservar su intimidad

“Por acá podés espiar lo que está haciendo tu mamá”, bromeó la notera. Ante esto, Sofía Gala exclamó: “De acá espío todo. Y cuando no quiero que vea, bajo la cortina”, lanzó mientras mostraba cómo hacía para preservar su privacidad ante los ojos de Moria Casán.

Sobre la mesita de luz, la hija de la diva tenía una caja cuyos lados tenía fotografías de ella cuando era niña. No obstante, cuando su entrevistadora la tomó con las manos, le advirtió que tenía objetos que no se podían mostrar. “Es para disimular”, mencionó con suma picardía.

El cuarto tenía, además, un sofá cama y una bola de boliche y una lámina de tul desplegada sobre el techo para generar una excéntrica ambientación que se refleje con su personalidad. “Dicen que es igualita a mí y me supera mentalmente. Tengo un cloncito maravilloso, la amo”, expresó Moria en el mismo programa mientras viajaba en limusina con Jimena Cirulnick y su heredera.

Pese a estar alejada del foco mediático y manteniendo su vida en completo hermetismo, Sofía Gala sigue siendo una de las figuras del espectáculo más reconocidas. Respecto a su vínculo con Moria, la actriz le rindió un sentido homenaje para su cumpleaños, un posteo donde reconoció el valor de la maternidad de la conductora: “Gracias por ser la mujer más mostra, particular y monumental del planeta, gracias por darme todas las herramientas que tengo hoy, gracias por enseñarme a que ser única y autentica es lo más importante y que ser rara, loca, distinta, son cualidades maravillosas Y no insultos descalificativos”.

NB