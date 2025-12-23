Moria Casán habló del dinero de su hija, Sofía Gala: “Ha sido irresponsabilidad mía"

En una charla sincera y sin vueltas con Florencia Peña como invitada en su programa La mañana con Moria, La One volvió a demostrar que no esquiva los temas incómodos. Esta vez, la diva se refirió al vínculo económico que mantiene con su hija, Sofía Gala, y reflexionó sobre las decisiones que tomó a lo largo de los años, con una mezcla de honestidad, autocrítica y afecto. Durante la conversación, el tema surgió de manera distendida y con humor, fiel a su estilo frontal.

Moria Casán y su rol de madre: “Me gusta ofrecerle todo”

“Mis hijos me sacan hasta los dientes”, dijo la actriz, entre risas y sin ningún tipo de culpa. Lejos de incomodarse con la frase, Moria redobló la apuesta y profundizó su mirada sobre la maternidad: “Sí, a mí también. A mí me gustaría mantener a mi hija toda la vida. Yo quiero que no pida, me gusta ofrecerle todo”. Con esas palabras, dejó en claro desde qué lugar concibe su rol de madre y el vínculo que construyó con Sofía.

Moria Casán, Sofía Gala | Instagram

La diva explicó que muchas de sus decisiones estuvieron atravesadas por el deseo de proteger, acompañar y garantizar bienestar. Sin embargo, reconoció que con el paso del tiempo esa actitud también la llevó a revisar algunas elecciones tomadas sin demasiado análisis.

Moria Casán y la autocrítica sobre su economía personal

En un tono más reflexivo, la actriz sorprendió al hacer una confesión íntima sobre su manejo del dinero. “Me ha faltado mucho dinero por delegar y no estar en determinadas cuentas”, reveló, con total franqueza. Y enseguida aclaró: “No es que me equivoqué, no lo siento culpa, pero sí ha sido irresponsabilidad mía”. Moria fue cuidadosa al poner en contexto esa reflexión y evitar cualquier lectura dramática.

Sofía Gala

“No me han dejado en la calle ni mucho menos, pero sí me ha faltado un dinero importante”, sostuvo, marcando que su análisis no parte del enojo, sino de una revisión madura de su propia historia. Una vez más, Moria Casán mostró una faceta íntima y honesta, en la que conviven el humor, la autocrítica y el amor incondicional por su hija. Una confesión que suma humanidad a una figura acostumbrada a decir lo que piensa, incluso cuando se trata de sí misma.