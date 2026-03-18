Germán Martitegui adelantó su look para la final de MasterChef Celebrity

Germán Martitegui es uno de los jurados de MasterChef Celebrity, que logró llevar sus conocimientos gourmets hacia todos los concursantes. Sin embargo, también se volvió una celebridad digna del estilo de moda caballeroso, con trajes minimalistas pero cómodos para recorrer la cocina. Finalmente, llegó el día más emocionante para todos: la final del reality. Para la ocasión, todos prepararon sus mejores looks de gala, y el reconocido chef decidió adelantarlo a sus seguidores.

El look de Germán Martitegui para la gran final de MasterChef Celebrity

El look de Germán Martitegui para la gran final de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity está llegando a su final. El miércoles 18 y jueves 19 de marzo se llevará a cabo en dos parte la gran pelea por el premio entre Sofía "La Reini" Gonet y Ian Lucas. El jurado eliminó a los que consideraba que no estaban a la altura, y destacaron a los jóvenes influencers como los finalistas perfectos, por su muestra de disciplina y desarrollo a lo largo de todo el programa. La final tiene a todos los usuarios expectantes, al igual que a los participantes del programa. Es por eso que, en medio de la emoción, Germán Martitegui adelantó su look y demostró ser una influencia del estilo fashionista elegante.

El reconocido chef mantuvo su amor por la sastrería y los looks minimalistas, apuntando a una noche de gala. Por eso, eligió un traje de dos piezas total black, y lo combinó con una camisa blanca. Como diferencial, la misma presentaba unas rayas más brillantes, elevando la elegancia, y unos botones negros como el conjunto sastrero. Sin embargo, lo que más destacó fue el gran tamaño de su moño, cuyas alas caían por el costado, haciendo un claro contraste entre el blanco y negro.

El look de Germán Martitegui para la gran final de MasterChef Celebrity

Sofía "La Reini" Gonet vs. Ian Lucas: los finalistas

Durante las galas del lunes 16 y martes 17 de marzo, se llevó a cabo la semifinal, compuesta por Maxi López, El Turco Husaín, Sofía "La Reini" Gonet e Ian Lucas. Los cuatro debieron pasar un complicado desafío, al preparar un plato con carne de cordero. A pesar de su determinación y avance en todos los programas, Maxi y Husaín fueron eliminados, por decisión del jurado.

De esta manera, los jóvenes influencers entraron en la final del reality de cocina, coronándose como los mejores entre todos los competidores. La misma se llevará a cabo en dos jornadas diferentes, comenzando por el miércoles 18 de marzo y finalizando, con la coronación de gloria, el jueves 19. Ambos se preparar para demostrar sus talentos culinarios, frente a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes se mantendrán más exigentes que nunca.

La gran final de MasterChef Celebrity

El anuncio de la final de MasterChef Celebrity emocionó a todos los fanáticos del formato, que lo vinieron siguiendo a lo largo de los meses. Es por eso que Germán Martitegui decidió adelantar su look para la noche, demostrando la importancia del evento, con un conjunto de gala digno de un estilo caballero. El reconocido chef demostró que sus talentos no solo se ven en la cocina y sus platos, sino que también se puede convertir en una gran influencia para la moda.

A.E