Las mejores fotos del día de ski de Germán Martitegui y sus dos hijos, Lorenzo y Lautaro, en Ushuaia

Germán Martitegui aprovechó las vacaciones de invierno para hacer una pausa en su agenda y viajar a Ushuaia junto a sus hijos, Lorenzo y Lautaro. Desde el sur del país, el reconocido chef publicó una serie de fotografías que retratan algunos de los momentos más especiales de su escapada familiar, marcada por la nieve, el deporte y el tiempo compartido.

Germán Martitegui y sus hijos

Como es habitual, Germán Martitegui optó por preservar la identidad de sus hijos y evitó mostrar sus rostros en las imágenes. Sin embargo, dejó ver la complicidad que caracteriza su vínculo con los pequeños a través de distintas postales en las que disfrutaron de la montaña y de las actividades al aire libre que ofrece uno de los destinos más elegidos del invierno argentino.

Germán Martitegui y sus hijos

Así fue el día de ski de Germán Martitegui y sus hijos

Durante la jornada, Germán Martitegui y sus hijos se equiparon con la indumentaria adecuada para enfrentar las bajas temperaturas. El chef lució una campera técnica color naranja, pantalón negro, casco y antiparras, mientras que Lorenzo y Lautaro vistieron equipos de esquí en tonos rojo y negro para disfrutar de las pistas.

Germán Martitegui y sus hijos

Germán Martitegui y sus hijos

Entre las imágenes compartidas se los puede ver practicando ski, protagonizando divertidas guerras de nieve y celebrando con los bastones en alto luego de recorrer la montaña. En otra de las postales, Germán Martitegui posó junto a una bandera argentina sobre un paisaje completamente nevado, mientras que otras fotografías capturaron abrazos y gestos de complicidad entre padre e hijos.

Las imponente paisaje que disfrutaron Germán Martitegui y sus hijos

Además de las actividades deportivas, el viaje le permitió a Germán Martitegui y sus hijos, disfrutar de los imponentes paisajes de Ushuaia. Montañas cubiertas de nieve, cielos despejados y vistas panorámicas de la Cordillera de los Andes sirvieron como escenario para las fotografías que el chef compartió con sus seguidores a través de las redes sociales.

Germán Martitegui y sus hijos

Germán Martitegui y sus hijos

Aunque suele mantener un perfil reservado cuando se trata de su vida privada, Germán Martitegui aprovechó esta escapada para mostrar una faceta más relajada y familiar. Así, entre descensos sobre los esquíes, juegos en la nieve y postales del paisaje fueguino, dejó registrado un viaje inolvidable junto a Lorenzo y Lautaro durante el receso invernal.