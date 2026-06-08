La lujosa escapada a París de Germán Martitegui, Zuzu Coudeu y Stefi Roitman

Germán Martitegui, Zuzu Coudeu y Stefi Roitman protagonizaron una lujosa escapada a París luego de ser convocados por una reconocida empresa de bebidas para formar parte de una experiencia exclusiva. Durante el fin de semana, las celebridades recorrieron algunos de los rincones más emblemáticos de la Ciudad de las Luces y disfrutaron de actividades especialmente organizadas para la ocasión. A través de sus redes sociales, compartieron distintas postales de su viaje, mostrando momentos destacados de esta experiencia premium que combinó gastronomía y estilo en un ámbito de lujo.

Germán Martitegui, Zuzu Coudeu y Stefi Roitman juntos en París

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Zuzu Coudeu y Stefi Roitman compartieron detalles de una experiencia gastronómica organizada por una reconocida empresa de cerveza. La actriz publicó en su perfil las postales más destacadas de su paso por Europa, donde se la pudo ver recorriendo algunos de los puntos más emblemáticos de la capital francesa. Entre las imágenes, registró la Torre Eiffel iluminada bajo un cielo nublado, lo que realzó aún más este ícono mundial en el paisaje parisino. Asimismo, también asistió al estadio donde se disputaba uno de los partidos de Roland Garros y lució dos looks contrastantes pero complementarios durante sus paseos por las calles de la ciudad.

Stefi Roitman | Instagram

En una de las fotos que deslizó se la ve caminando relajada con un vestido negro de seda con cola liviana que acompaña su caminata. Asimismo, su espalda lució descubierta agregando una cuota de sensualidad sin mostrar de más. Finalmente sumó zapatos de taco alto en la misma línea cromática. En otro cambio de vestuario, se la ve desfilando con un outfit total white compuesto por un tapado oversize largo hasta la rodilla, pantalones holgados estilo babucha en color verde oliva y sandalias blancas livianas. Para añadir color, sumó una cartera rojiza boho que destacó el guiño chic de todo el conjunto.

Por su parte, la influencer Zuzu Coudeu también compartió instantáneas de su look para el slam de tenis más convocante del calendario anual. Con pantalones denim en color celeste levemente gastado en las piernas, una camisa en la misma tonalidad con mangas globo y bordados efecto mariposa en sus hombros, sandalias marrones chatas y un bolso boho de tamaño mediano, la joven aprovechó para disfrutar de una pausa comercial en el marco de sus vacaciones, siendo una de las invitadas especiales de la empresa.

Zuzu Coudeu | Instagram

Germán Martitegui, el experto en gastronomía que recorrió parís junto a Stefi Roitman y Zuzu Coudeu

Más allá de la presencia de Stefi Roitman y Zuzu Coudeu, Germán Martitegui también fue parte del evento organizado por la firma en cuestión. Allí, el experto en gastronomía aprovechó para formar parte de un encuentro gastronómico distendido, disfrutando de una velada junto a la actriz y la influencer y en compañía de otros invitados.

Germán Martitegui, Zuzu Coudeu y Stefi Roitman en París | Créditos: Instagram Stela Artois

En las imágenes, se lo ve compartiendo momentos informales en un clima relajado y de celebración, donde la gastronomía y la charla fueron los grandes protagonistas de la noche. Todo se dio en un ambiente relajado, con buena energía y espíritu de disfrute entre los presentes. Incluso, se lo pudo observar sentado sobre la vereda dejando entre ver la buena onda entre los convocados, mientras que en otras fotos aparece sonriente junto a todo el grupo.

Germán Martitegui, Zuzu Coudeu y Stefi Roitman en París | Instagram

De esta manera, Germán Martitegui, Zuzu Coudeu y Stefi Roitman se reunieron en París para disfrutar de un encuentro que combinó gastronomía, tenis de élite y un clima distendido en el marco de la experiencia organizada por una reconocida empresa de bebidas. La presencia de los tres, figuras con fuerte llegada en el ámbito del entretenimiento, la gastronomía y las redes sociales, vuelve a posicionarlos como rostros de interés para primeras marcas internacionales, que encuentran en ellos un alto nivel de visibilidad y conexión con el público.