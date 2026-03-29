A pocos días de la celebración de Pascua, Germán Martitegui sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su nueva colección de conejos de chocolate. En colaboración con Purocacao, el reconocido chef presentó una serie de piezas de edición limitada que combinan alta chocolatería, diseño y una impronta artística que refleja su sello personal.

Germán Martitegui

Cuánto cuestan los conejos de Pascua de Germán Martitegui: precios y diseños

Fiel a su estilo, Germán Martitegui apuesta por una propuesta sofisticada que pone el foco en el origen del producto y en los procesos artesanales. Cada pieza está elaborada con blends de cacao de Ecuador y Perú, y trabajada con técnicas precisas que dan como resultado conejos únicos, donde ninguna figura de chocolate es igual a otra.

La exclusiva colección de conejos de chocolate de Germán Martitegui

Entre las opciones principales se destacan los Conejo Pintas, disponibles en azul y rosa, con un valor de $69.000. Se trata de piezas de 250 gramos elaboradas con chocolate semiamargo 70%, rellenas con microgalletas bañadas en chocolate que aportan textura y contraste en boca. Según detallan el chef y el maestro chocolatero Rodrigo Bauni, su terminación, intervenida con manteca de cacao, genera un efecto visual espontáneo, con trazos irrepetibles que refuerzan su carácter artesanal.

Los conejos pintas de chocolate

Por otro lado, la colección incluye los Conejo Velvet, en versiones rosa y amarillo, que se presentan como una alternativa más accesible, con un precio de $25.000 y un peso de 110 gramos. En este caso, la propuesta combina chocolate blanco 32% y semiamargo 70%, con un relleno de dulce de leche que equilibra el conjunto. El diferencial está en su acabado aterciopelado, logrado con manteca de cacao, que aporta una textura mate y un efecto visual sofisticado.

Los conejos velvet de chocolate

Con una estética cuidada y una fuerte identidad de marca, los conejos de Pascua de Germán Martitegui se posicionan como una de las propuestas gourmet más exclusivas de la temporada. Al tratarse de una edición limitada, todo indica que, como suele suceder con sus lanzamientos, se agotarán en poco tiempo.

Cabe mencionar que el líder de Tegui no fue el único jurado de MasterChef Celebrity que apostó por propuestas especiales para esta fecha. Hace unas semanas, Damián Betular también presentó su clásica colección de huevos de Pascua premium, mientras que Donato De Santis se sumó con sus propias creaciones de pistachos.