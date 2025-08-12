El nuevo interés amoroso de la princesa Leonor es 12 años mayor que ella

La princesa Leonor vivió un verano diferente en Marivent. Su presencia junto a la infanta Sofía en los actos oficiales dio bastante qué hablar, especialmente porque la menor de las hermanas debutaba en este escenario tan simbólico para la familia real. La aparición de ambas acaparó miradas y reforzó la imagen de unidad, algo que se vio también con la participación de la reina emérita Sofía, que dudó en viajar para quedarse en Madrid junto a su hermana Irene de Grecia, de salud delicada, hasta que el rey Felipe VI la convenció de sumarse.

En los jardines y salones de la residencia de Mallorca, todo transcurrió entre saludos, fotografías con políticos y una agenda oficial intensa. Sin embargo, entre quienes conocen bien los códigos de la corte, hubo un detalle que llamó más la atención que cualquier posado: un aire distinto en la heredera. Se percibió un cambio sutil en su lenguaje corporal, una sonrisa más relajada y una actitud fresca que parecía tener un motivo.

Princesa Leonor

El nuevo interés amoroso de la princesa Leonor

Ese secreto, según versiones que circularon lejos de los micrófonos, tiene que ver con su vida personal. Es que la heredera al trono, además de cumplir con sus obligaciones institucionales, habría dado comienzo a un nuevo capítulo sentimental. Muy distinto al romance con aquel joven con el que se la relacionó en playas de Brasil y Uruguay, historia que ya quedó atrás.

El nuevo protagonista es un hombre de poco más de treinta años, doce más que Leonor, cuya discreción encaja con lo que la Casa Real busca: sin redes sociales, sin fotos filtradas y con una familia de buena posición pero alejada de los focos mediáticos. La conexión inicial se habría dado en la Escuela Naval de Marín, durante su formación militar.

Algunas fuentes apuntan a que el hombre forma parte del círculo que acompaña a la princesa en sus vacaciones privadas en las islas griegas, donde habría alquilado un yate por 4.000 euros al día. Un refugio flotante perfecto para compartir con amigos, lejos de la mirada pública.

El llamado “chico de Elcano” ha desaparecido del panorama. Este nuevo vínculo, aunque en etapa inicial, parece haber influido positivamente en la princesa Leonor, a quien los presentes en dicho evento vieron más distendida y con un "brillo particular" en los ojos.





F.A