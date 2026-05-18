Así es el lujoso vestidor de zapatos de Araceli González: de Prada a Valentino y YSL, todos los exclusivos diseños que atesora

Este fin de semana, Araceli González irrumpió en sus redes sociales y abrió la ventana digital a su intimidad. Allí, la modelo amante del universo fashionista y de las tendencias mostró su lujoso vestidor de zapatos, en el cual conserva -y atesora- diseños exclusivos de importantes marcas tales como Prada, Valentino y YSL. No obstante, puso en manifiesto su obsesión por la limpieza y renovó gran parte de su exclusiva colección.

Araceli González se sinceró sobre su amor por los zapatos

Araceli González evidenció que tiene un vestidor de zapatos digno de admirar. En las últimas horas, la actriz irrumpió en su cuenta personal de Instagram para compartir cómo reorganizó este ambiente destinado a sus piezas de colección, destacando los zapatos de marcas de primerísimo nivel. Para ello, encendió la cámara de su celular y enseñó en detalle cada uno de estos calzados del cual es fanática.

Araceli González | Instagram

“Este lugar hermoso lo arreglo yo. Estuve sacando todos los zapatos que no voy a usar más, dejé sólo los que voy a usar. Obviamente me los probé todos”, comenzó diciendo la esposa de Fabián Mazzei sacando a relucir su faceta más fashionista. De acuerdo con las imágenes propiciadas, tiene todo organizado por sectores: zapatos clásicos, sandalias, botas -de caña alta, media y baja- y borcegos de gamuza, destacando sus favoritos de las firmas Prada, Valentino y YSL.

Para mantener el orden y dejar todo al alcance de la mano, Araceli mandó a diseñar un mobiliario especial para poder seleccionar los pares por modelo, color y diseño. Estos armarios están compuestos por estantes móviles que se adaptan a sus necesidades, permitiendo tener todos a la vista y pudiendo elegirlos con total limpieza visual. “Estos los amo, los usé un par de veces. Son zapatos que duran para toda la vida”, reveló mientras hacía un roomtour por este lugar.

Cabe destacar que también conserva “clasicones”, zapatos stilettos de diversos diseños, terminaciones -desde puntas cuadradas hasta las que terminan en punta-, colores y tacos que van desde los tradicionales taco aguja, hasta los más asimétricos y anchos. También atesora sandalias con diseños bordados y compuestos por diversas gamas cromáticas: tonos neutros, satinados, colores vibrantes tales como el verde, fucsia y rojo. Calzados de distintas alturas y plataformas, ideales para combinar outfits elegantes, como estilos más clásicos y urbanos.

La obsesión por la limpieza de Araceli González y la herencia de Florencia Torrente

Araceli González tiene una obsesión por la limpieza. Tal es así que, en uno de los laterales, conserva una escalera de aluminio para alcanzar altura. “Soy fanática de la limpieza y el orden”, se sinceró deslizando la manía por el perfeccionismo que tiene por preservar este ambiente libre de polvo y manteniendo todo detalladamente ubicado en su lugar. En otro de los sectores, compartió algunas de las postales donde se ubica un sector con pequeños boxes empotrados de petiribí color blanco. En cada uno de estos estantes cuadrados colocó las botas comunes y de lluvia y los borcegos, clasificando esta pieza destinada a su calzado por categorías. "Me encantan, mientras más viejas, mejor", afirmó presumiendo su ropero lleno de modelos vintages.

Por su parte, remarcó que liberó mucho espacio ya que separó los que ya no va a usar más, teniendo como posible destinataria a su hija Florencia Torrente. En el video que grabó, puso en relieve la posibilidad de que la joven herede estas reliquias ya que es fanática al igual que ella de los calzados. “La que va a venir va a ser Flor a buscar todo. Vamos a hacer una feria… ¡Todo lo que saqué se va a poder comprar antes de que venga Florencia Torrente!”, bromeó la artista dando por hecho que su primogénita iba a llevarse gran parte de estos ejemplares.

Bajo la premisa de que en breve va a realizar una feria de ropa en su propia casa apostando a la moda circular, Araceli González mostró uno de los rincones favoritos de su hogar: el cuarto de zapatos. En este marco, su hija Flor Torrente también fue la protagonista secundaria de este espacio ya que, al igual que la afamada modelo heredó el gen fashionista de su madre. Por tal motivo se espera que en breve vaya a buscar el calzado que su madre ya no usa para apropiarse de ellos y dejarle su impronta.