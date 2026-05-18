Así está hoy Romeo, el hijo de Florencia Bertotti y Guido Kaczka

El romance de Florencia Bertotti y Guido Kaczka fue uno de los más queridos por los fanáticos de la televisión argentina. Durante casi los 12 años juntos, se volvieron los más observados por todos y formaron una familia que encantó a sus seguidores. Romeo Kaczka fue el primer y único hijo de la actriz y el conductor, y selló una historia de amor que había comenzado en los sets de grabación.

A pesar de la separación de sus padres, el joven es el centro de atención de ambos, protegiéndolo de la vida pública y mediática. En la actualidad, Romeo está a punto de cumplir los 17 años. Entra dos familias ensambladas y la atención de los fanáticos, el hijo del conductor y la actriz se vuelve de los hijos de los famosos más queridos y que generan curiosidad sobre los usuarios de las redes sociales.

Romeo Kaczka, Florencia Bertotti

La consagración del romance de Florencia Bertotti y Guido Kaczka: el nacimiento de Romeo

En medio del estreno y las grabaciones de Verano del 98', una historia de amor surgió frente a cámara y se desarrollo en los pasillos del set. Florencia Bertotti y Guido Kaczka hacían de pareja dentro de la ficción, pero su química los llevó a mantenerse unidos más allá de lo que muchos esperaban. Su romance se selló en una íntima boda, el 2 de diciembre del 2006.

Sin embargo, la familia se consagró el 10 de julio de 2008, con el nacimiento del primer y único hijo, Romeo. El pequeño era fruto de una de las parejas más observadas de aquellos años, por lo que, a dos días del nacimiento, y entendiendo la magnitud de la relación, ambos padres presentaron a su bebé frente a la prensa. Durante los primeros años de vida del niño, no dudaron en mostrarlo frente a las cámaras y en sus redes sociales, con el paso del tiempo eso cambió.

Romeo Kaczka, Florencia Bertotti

La separación de Florencia Bertotti y Guido Kaczka: Romeo y dos familias ensambladas

El escándalo llegó rápidamente a la pareja, y Florencia Bertotti y Guido Kaczka protagonizaron una de las separaciones más habladas de la televisión argentina. Con el estreno de Niní, rumores de infidelidad encerraron a la actriz y a su co-estrella, Federico Amador. En ese momento, se decía que había una distancia con el conductor que vendría un desgaste de la relación. Finalmente, se hizo pública su separación en 2010, en medio de un silencio de ambos protagonistas.

Romeo tenía solo dos años, pero es la unión que aún mantiene a la expareja en contacto. Tras la ruptura, el pequeño apareció en posteos y en los canales de televisión con sus padres, acompañándolos en cada proyecto que ellos tenían. De esta manera, tuvo dos familias ensambladas, con las que no dudó en mostrarse. Por un lado, Bertotti comenzó una relación con Amador, y juntos hicieron una familia de cinco, con los dos hijos del actor. Por el otro, Kaczka conoció a Soledad Rodríguez, con quien volvió a ser padre tres veces seguidas, creando una familia de seis, junto a Romeo.

Florencia Bertotti, Guido Kaczka, sus parejas y su hijo

Así está hoy Romeo, el hijo de Florencia Bertotti y Guido Kaczka

Romeo Kaczka generó la curiosidad de los usuarios de las redes sociales, fanáticos de la televisión argentina y los seguidores de Florencia Bertotti y Guido Kaczka. Sin embargo, lejos de lo que sus padres le habían hecho conocer durante sus primeros años de vida, el niño decidió desde pequeño no ser parte de la vida pública que tienen sus padres. Ante esto, el conductor no compartió ninguna fotografía con él, y la actriz decidió protegerlo, mostrando solo recuerdos de su infancia o alguna fotografía cortada con la familia de Federico Amador.

En este 2026, Romeo cumplirá 17 años. En algunos de los posteos, la actriz destacó la fascinación del joven por las matemáticas avanzadas, o los momentos de charlas filosóficas con ella. Esto llevó a los seguidores a pensar que podría tener un futuro aún más alejado de la vida pública y los medios de comunicación, siguiendo una de las carreras más conocidas. Ambos padres respetan su decisión de privacidad absoluta, manteniéndolo al borde de la exposición en la que ellos se encuentran por sus trabajos.

Romeo Kaczka, Florencia Bertotti

El romance de Florencia Bertotti y Guido Kaczka se selló con el nacimiento de Romeo, uno de los hijos de famosos que generó más curiosidad en redes sociales y fanáticos de la televisión argentina, debido al gran resguardo de su vida privada. Lejos del camino que eligieron sus padres, él se mantiene fuera de la mirada pública, sin tener cuenta en Instagram u otra aplicación, y no apareciendo en las fotos de eventos importantes o viajes. A pesar de eso, se sabe que es un gran compañero para el conductor y la actriz, sobre todo en los proyectos que ambos se proponen. Con dos familias ensambladas y una vida lejos de la mirada ajena, el joven de casi 17 años vive en un perfil bajo y diferente al de otros hijos de celebridades.

A.E