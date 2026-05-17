Así es la vida de Valentina, la hija de Mario Pergolini: triunfa por su cuenta, usa transporte público y estudia en la facultad

Lejos de apoyarse en la exposición que implica ser hija de Mario Pergolini y la psicóloga Dolores Galán, Valentina Pergolini viene construyendo su propio camino en el mundo artístico. Con un perfil mucho más reservado que el de su afamado papá, encontró en las redes sociales un espacio donde comparte parte de su día a día, sus proyectos y también su faceta musical. Allí, sus más de 48,9 mil seguidores siguen de cerca desde su día a día hasta interpretaciones de temas de Amy Winehouse, mostrando una versión auténtica y muy personal de sí misma.

La vida de Valentina, la hija de Mario Pergolini

Aunque siempre eligió mantener un perfil reservado, Valentina, la hija más chica de Mario Pergolini tiene un vínculo muy fuerte con el mundo artístico desde muy niña. A los cinco años empezó a formarse en comedia musical junto a Gaby Goldman y desde ese momento siguió perfeccionándose con constancia y disciplina. Estudió actuación durante seis años en la escuela de Nora Moseinco, también tomó clases con Naomi Stein y, en 2025, integró el elenco de Fernando Dente en la obra Despertar de Primavera, llevada a cabo en el Teatro Ópera.

Valentina Pergolini | Instagram

Su formación actoral y en comedia musical la llevó a obtener el papel de Anna en el musical que triunfó en Broadway y que está basado en el libro de Frank Wedekind. Esta ambiciosa producción presenta al público temas tan sensibles como impactantes: Valentina forma parte del elenco de adolescentes que interpretan temas tabúes para el imaginario colectivo: suicidio, despertar sexual, violencia intrafamiliar y el aborto. Además, está ambientada en Alemania durante el siglo XIX, una época hostil de la conformación de la modernidad.

En este marco, en una entrevista que concedió para Infobae, la artista contó cómo fue que consiguió formar parte de la nómina de actores. Ante esto, explicó que desde que desde muy chica seguía por YouTube la versión anterior de esta puesta en escena debido a que, por su corta edad, nunca la pudo ver en vivo. Cuando se enteró que la producción había abierto una convocatoria de actores para la nueva versión de Despertar Primavera, no lo pensó dos veces: sintió que tenía que intentarlo y se anotó sin pensarlo. Con el correr de los días fue avanzando en cada instancia de selección, participó de los callbacks, hasta que finalmente quedó elegida.

En paralelo, resaltó que trabajó en producciones teatrales tales como Rent y El Principito y que sus anhelos de estar sobre el escenario se vieron truncados debido a que no tenía la edad biológica necesaria que se pedía. Lamentó tener por aquel entonces 16 años, pero, el detrás de escena también le sumó experiencias que la llenaron de sabiduría y convirtiéndola en una artista integral y versátil.

Respecto a su formación académica, Valentina señaló que combinaba este empleo con sus estudios universitarios cursando la licenciatura en Artes Escénicas en la UADE. Su grupo de trabajo entendía perfectamente este doble esfuerzo por perfeccionarse desde el plano formal, mientras oficiaba su rol como asistente. Además, aseguró que en este equipo halló una red de contención indispensable para poder cumplir con sus sueños.

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Un día en la vida de Valentina, la hija de Mario Pergolini

TikTok se convirtió en una poderosa herramienta de expresión para Valentina Pergolini. No sólo porque difunde sus cualidades en el canto y en la danza, sino también porque le da paso a su intimidad. A través de un video que compartió en esta red social, se puede ver cómo mantiene una vida cien por ciento activa.

Su día comienza a las 6 de la mañana y, para tener energías durante todo el día, elige un desayuno compuesto por café con una tostada con queso crema, palta y variedad de semillas, adquiriendo todos los nutrientes que necesita su organismo. Luego de haber asistido a la facultad, tomó el subte para ir a su casa, almorzar algo “rápido” y ocuparse de su imagen corporal. Para ello, volvió a recurrir al transporte público -esta vez el colectivo- para ir a la manicura y arreglar sus uñas. Finalmente, regresó a su hogar y se dispuso a estudiar, poniendo en evidencia las exigencias del calendario académico. Por su parte, divide su rutina entre su carrera académica, sus momentos de ocio, el cuidado de su imagen y la presentación a audiciones.

El vínculo de Valentina con su papá Mario Pergolini

Valentina abordó cómo es la relación con su papá y con los demás integrantes de su familia. Destacó lo agradecida que se siente con su familia, porque desde siempre respetaron sus decisiones y la apoyaron en cada paso. Tanto sus padres como sus hermanos estuvieron presentes acompañándola y dándole la libertad de seguir lo que le gusta, algo que considera fundamental en su vida.

En el conductor pudo encontrar un refugio artístico en el cual puede arroparse ya que, según su testimonio, él comprende más que nadie, la dinámica del ambiente. Por la experiencia que tiene y todo lo que ya vivió dentro del universo televisivo y como productor, su papá es la persona en la que más confía cuando necesita un consejo o tiene alguna inquietud. Además, la intérprete destacó puede recurrir a él porque siempre le habla con franqueza y busca potenciar su talento.

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Tal es el apoyo y la unión que tienen ambos que reveló una anécdota privada que grafica esta conexión padre e hija. Por ejemplo, al quedar en la audición, lo primero que hizo fue llamarlo para contarle las buenas noticias. Los consejos también formaron parte del aprendizaje que le dio el periodista, que no le habló desde el rol de comunicador, sino como papá. Hubo un momento en el que continuaba avanzando en el proceso, aunque las respuestas tardaban en llegar, y eso le generaba incertidumbre. En medio de esa situación, Mario le recordó que, más allá del resultado final, ya había logrado muchísimo. Le hizo ver todo el camino recorrido y cómo, después de tantas audiciones en las que no había quedado, esta vez estaba llegando mucho más lejos de lo que imaginaba.

Al momento de su debut teatral, Pergolini se llenó de orgullo y satisfacción por el recorrido y las ganas que le puso la joven para alcanzar sus metas actorales. Gracias a la decisión del histórico presentador de CQC de resguardar a su familia, Valentina logró tener un anonimato que le permitió perseguir sus objetivos. En esta línea, siente que puede construir su carrera a su manera, tomando sus propias decisiones y manejando los tiempos con tranquilidad. Además, valoró no estar tan expuesta públicamente, algo que le permite vivir todo de una forma más cómoda y sin estar observada constantemente.

Por su parte, recordó un momento en su infancia estando en el colegio cuando su maestra les preguntó a los alumnos a qué se quieren dedicar cuando sean grandes. Mientras sus compañeros respondían carreras y oficios más tradicionalistas, ella tuvo siempre en claro que quería ser actriz. Para cerrar, aseguró que elige dedicarse a lo que realmente la apasiona, porque es algo que la hace feliz y la hace sentirse plena.

Valentina Pergolini | Instagram

Con este presente, Valentina Pergolini empieza a hacerse un lugar dentro de una nueva camada de jóvenes artistas emergentes que buscan crecer en la actuación. Más allá de su apellido, apuesta a construir su propio recorrido a partir de la formación, la constancia y una conexión genuina con el arte. Acompañada por el apoyo de Mario Pergolini, Dolores Galán y sus hermanos, pero enfocada en encontrar su propia voz, despierta cada vez más interés entre quienes siguen de cerca sus primeros pasos en escena.