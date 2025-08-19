martes 19 de agosto del 2025
En vivo
CELEBRIDADES Hoy 14:54

María Eugenia, la Trilliza de Oro, le dio la bienvenida a su primer nieto, Otto: “Yo soy Coqui, tu abu”

La artista compartió un tierno video junto al bebé de su hija, Luli Laprida, y de su yerno, Eugenio Levis.

María Eugenia, la Trilliza de oro, le dio la bienvenida a su primer nieto, Otto
María Eugenia, la Trilliza de oro, le dio la bienvenida a su primer nieto, Otto | redes sociales

Las Trillizas de Oro viven un momento de mucha emoción y felicidad. El motivo se debe a la feliz noticia del nacimiento del primer hijo de Luli Laprida, hijo de María Eugenia, y su esposo Eugenio Levis. La llegada del pequeño llamado Otto trajo alegría a la familia y unió aún más a las hermanas.

María Eugenia, la Trilliza de Oro, le dio la bienvenida a su primer nieto, Otto: “Yo soy Coqui, tu abu”

Luli Laprida, hija de María Eugenia dio a luz a su hijo Otto el pasado 12 de agosto. El bebé de la actriz, fruto de su amor con Eugenio Levis, fue protagonista de un tierno y conmovedor video que subieron las Trillizas de Oro a su red social de Instagram acompañado del mensaje: "Bienvenido".

Trillizas de oro
Las Trillizas de Oro

Junto al bebé se encuentra su abuela, quien comienza diciéndole con ternura y felicidad: "Hola bebito, bienvenido a este mundo. ¿Cómo estás? Dormidito... Yo soy Coqui, tu abu". Luego, María Eugenia le cuenta a su nieto que es parte de una familia numerosa: "¿Sabés la cantidad de primos que tenés? Y hay uno que nació hace poquito, así que van a ser re compañeros”.

María Emilia, la trilliza de oro, junto a su nieto Otto
María Eugenia, la trilliza de Oro, junto a su nieto Otto.

Fiel a su estilo, la empresaria hizo referencia a la confusión que suele haber en sus seres queridos debido al gran parecido con sus hermanas, María Emilia y María Laura. "Te cuento que Coqui tiene dos hermanas muy iguales. Primero te vas a confundir, pero no te preocupes porque yo me voy a encargar de que me encuentres siempre", expresó a su nietito que nació hace pocos días. 

En la emotiva publicación, María Eugenia escribió junto a emojis de corazones celestes: "Te estábamos esperando… Bienvenido al clan". Y, como era de esperarse debido al cariño que le tienen sus seguidores y figuras del espectáculo, la actriz recibió una lluvia de "likes" y cientos de mensajes con felicitaciones por la llegada del pequeño. 

Entre las celebridades que reaccionaron al posteo con corazoncitos, se encuentran Geraldine Neumann, Flavia Palmiero y Evelyn Scheidl. Laura Laprida, por su parte, agradeció en su red social todos los mensajes que le llegan para felicitarla por el nacimiento de su primogénito: "Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor, estamos muy bien y contentos, disfrutando y aprendiendo de este bebuchi".

De esta manera, María Eugenia, la Trilliza de Oro, le dio la bienvenida a su primer nieto, Otto y expresó mediante un video en el que se la ve junto al bebé: “Yo soy Coqui, tu abu”. Sin dudas, se trata de una llegada muy especial, tanto para ella como para cada integrante de su familia. 

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en