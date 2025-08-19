Las Trillizas de Oro viven un momento de mucha emoción y felicidad. El motivo se debe a la feliz noticia del nacimiento del primer hijo de Luli Laprida, hijo de María Eugenia, y su esposo Eugenio Levis. La llegada del pequeño llamado Otto trajo alegría a la familia y unió aún más a las hermanas.

María Eugenia, la Trilliza de Oro, le dio la bienvenida a su primer nieto, Otto: “Yo soy Coqui, tu abu”

Luli Laprida, hija de María Eugenia dio a luz a su hijo Otto el pasado 12 de agosto. El bebé de la actriz, fruto de su amor con Eugenio Levis, fue protagonista de un tierno y conmovedor video que subieron las Trillizas de Oro a su red social de Instagram acompañado del mensaje: "Bienvenido".

Las Trillizas de Oro

Junto al bebé se encuentra su abuela, quien comienza diciéndole con ternura y felicidad: "Hola bebito, bienvenido a este mundo. ¿Cómo estás? Dormidito... Yo soy Coqui, tu abu". Luego, María Eugenia le cuenta a su nieto que es parte de una familia numerosa: "¿Sabés la cantidad de primos que tenés? Y hay uno que nació hace poquito, así que van a ser re compañeros”.

María Eugenia, la trilliza de Oro, junto a su nieto Otto.

Fiel a su estilo, la empresaria hizo referencia a la confusión que suele haber en sus seres queridos debido al gran parecido con sus hermanas, María Emilia y María Laura. "Te cuento que Coqui tiene dos hermanas muy iguales. Primero te vas a confundir, pero no te preocupes porque yo me voy a encargar de que me encuentres siempre", expresó a su nietito que nació hace pocos días.

En la emotiva publicación, María Eugenia escribió junto a emojis de corazones celestes: "Te estábamos esperando… Bienvenido al clan". Y, como era de esperarse debido al cariño que le tienen sus seguidores y figuras del espectáculo, la actriz recibió una lluvia de "likes" y cientos de mensajes con felicitaciones por la llegada del pequeño.

Entre las celebridades que reaccionaron al posteo con corazoncitos, se encuentran Geraldine Neumann, Flavia Palmiero y Evelyn Scheidl. Laura Laprida, por su parte, agradeció en su red social todos los mensajes que le llegan para felicitarla por el nacimiento de su primogénito: "Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor, estamos muy bien y contentos, disfrutando y aprendiendo de este bebuchi".

De esta manera, María Eugenia, la Trilliza de Oro, le dio la bienvenida a su primer nieto, Otto y expresó mediante un video en el que se la ve junto al bebé: “Yo soy Coqui, tu abu”. Sin dudas, se trata de una llegada muy especial, tanto para ella como para cada integrante de su familia.