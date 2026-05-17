Así es el impactante palacio donde Máxima Zorreguieta festeja sus 55 años: salón de ADN, diseño moderno y millones en reformas

En el día en que Máxima Zorreguieta festeja sus 55 años, la reina vuelve a captar todas las miradas por el lugar donde celebra su cumpleaños. Dueña de un estilo maximalista y sofisticado que la convirtió en ícono de moda internacional, la argentina también despierta fascinación por la casa donde vive junto al rey Guillermo Alejandro y sus hijas, Amalia, Alexia y Ariane: el imponente palacio Huis ten Bosch, una residencia atravesada por más de cuatro siglos de historia.

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro

Así es la casa oficial de Máxima Zorreguieta y Guillermo de Holanda

Ubicado en pleno bosque Haagse Bos, en La Haya, Huis ten Bosch es una de las tres residencias oficiales de la monarquía holandesa. Allí viven los reyes Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro desde 2019, después de una restauración que redefinió el interior del edificio sin alterar su esencia histórica.

Construido entre 1645 y 1648 como residencia de verano de Amalia van Solms, esposa de Federico Enrique de Orange-Nassau, el palacio conserva una impronta clásica inspirada en los grandes palacios italianos. Su estructura se organiza alrededor del majestuoso Salón Naranja, una espectacular sala central coronada por una cúpula octogonal que se eleva a lo largo de tres pisos y funciona como el corazón simbólico de la propiedad.

La casa oficial de Máxima Zorreguieta y Guillermo de Holanda | Crédito: Casa Real de Países Bajos

La residencia atravesó distintas etapas históricas y hasta estuvo a punto de ser demolida durante la Segunda Guerra Mundial. Tras años de abandono y varias restauraciones, la reina Beatriz eligió Huis ten Bosch como su hogar oficial en 1981. Décadas más tarde, cuando dejó el palacio, comenzó una reforma integral impulsada por Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta.

Los trabajos de restauración se realizaron entre 2014 y 2019 y, según la prensa neerlandesa, demandaron más de 60 millones de euros. Se repararon techos históricos, la fachada, la escalera principal y hasta se recuperaron detalles cromáticos originales del siglo XIX, como los marcos de ventanas verdes y la pintura del exterior de la vivienda.

El despacho de Máxima | Crédito: Casa Real de Países Bajos

El interior combina tradición y diseño contemporáneo con una estética única. El hall mantiene la solemnidad del palacio, aunque incorpora una de las piezas más impactantes de la residencia: una escultura lumínica de Studio Drift que reemplaza a la clásica araña de cristal y aporta una impronta moderna.

Sin embargo, uno de los espacios más curiosos es el llamado "Salón del ADN". En ese lugar, el artista Jacob van der Beugel intervino las paredes con 60 mil pequeñas piezas amarillas que representan la secuencia genética de los reyes de Holanda. El ambiente convive con mobiliario histórico y detalles originales que recuerdan la antigua decoración del lugar.

Salón del ADN | Crédito: Casa Real de Países Bajos

Los despachos privados también reflejan la personalidad de sus propietarios. El del rey es minimalista y sobrio, presidido por un retrato de Guillermo de Orange. El de la argentina, en cambio, transmite una atmósfera mucho más luminosa y cálida: predominan los tonos azules, blancos y marrones, junto con cerámicas de Delft, lámparas de diseño y obras contemporáneas que aportan color.

Junto a su oficina se encuentra la biblioteca privada de la reina, decorada con armarios lacados en azul, un sofá a juego y un papel pintado tropical que rompe con la formalidad tradicional del entorno palaciego.

El despacho del rey Guillermo Alejandro | Crédito: Casa Real de Países Bajos

Aunque Huis ten Bosch funciona principalmente como residencia privada, una de sus alas está reservada para alojar invitados oficiales. Allí suelen ser recibidos deportistas olímpicos neerlandeses y miembros del gobierno. El palacio, sin embargo, no está abierto al público y solo puede admirarse desde afuera, rodeado por el inmenso bosque que protege la intimidad de la familia real.

Entre historia, arte contemporáneo y detalles familiares, el hogar de Máxima Zorreguieta refleja el equilibrio perfecto entre la tradición monárquica y el estilo moderno que convirtió a la reina argentina en una de las figuras más importantes de la realeza europea.