Laurita Fernández congeló sus óvulos y contó como fue su emotiva experiencia

Laurita Fernández atraviesa un maravilloso presente laboral. La artista protagoniza la obra teatral llamada "La cena de los tontos" y conduce "Bienvenidos a ganar" en Canal 9. Además, trabaja en sus redes sociales con importantes firmas de indumentaria y belleza. Ahora, la actriz decidió compartir qué decisión importante tomó en su vida personal y revelar por qué decidió hacerlo público.

La decisión de Laurita Fernández que inspiró a otras mujeres

Pese a que resguarda su vida personal desde su separación de Claudio "Peluca" Brusca, Laurita Fernández abrió su corazón y compartió con sus casi cinco millones de seguidores de Instagram el proceso que atravesó "hace un tiempo". Mediante un video compartido en su red social y en la intimidad de su hogar, la bailarina comenzó revelando que "congeló óvulos" y contando detalles de su experiencia.

"Hace un par de meses estuve viviendo distintas cosas de la vida en las que me di cuenta que cuánto más yo hablaba y expresaba mis emociones y el amor, más liviana y feliz me sentía", expresó la bailarina. Y agregó que decidió congelar óvulos "de forma privada y reservada", pero que al principio prefería no contarlo.

Después de unas semanas, se fue abriendo poco a poco a su círculo de amigas y su reacción la llevó a querer compartirlo con sus seguidoras porque "es una herramienta que hoy tenemos" y que brinda cierta tranquilidad de poder ser mamá en caso de no poder de manera natural.

Luego, Laurita Fernández explicó el procedimiento que lleva la congelación de óvulos: "Es un tratamiento que dura entre 10 y 12 días, en los que no podés hacer ejercicio físico extremo". Acto seguido, contó que este 2025 era ideal porque no le toca bailar arriba del escenario como otros años.

Siguiendo con su experiencia, la actriz relató que, tras contarle su deseo a su ginecóloga, fue derivada a un especialista que la sometió a un estudio para saber cómo está su reserva ovárica. Después, debió ir a un centro de fertilidad y volvió a hacerse estudios clínicos. Al enterarse que dieron todos bien, Laurita tomó la decisión de avanzar.

"Ahí mismo me enseñaron cómo aplicarme las inyecciones en la panza. Sentía que no iba a poder sola porque me suele bajar la presión. La primera me la aplicaron las enfermeras y al otro día, lo hice sola y fue muy sencillo", manifestó. Asimismo, agregó que esto sirve "para estimular los ovarios" y "agrandar hasta 6 veces su tamaño" para generar la mayor cantidad de óvulos posibles.

Laurita Fernández también se refirió al día de "la aspiración" de óvulos y precisó sobre este momento, en el que estuvo acompañada por su mamá: "Me durmieron porque no quería ver nada y es muy sencillo. Es un procedimiento ambulatorio que a las dos horas estaba en mi casa".

Por último, la conductora aseguró que los biólogos ya congelan tus óvulos para que "estén disponibles para cuando quieras utilizarlos”. En su posteo, sumó que su historia podría servir de gran ayuda a otras personas que desean ser madres en un futuro: "Hoy me decidí a compartirlo porque me di cuenta que quizás mi experiencia pueda ayudarlas a conocer más sobre este tema, que públicamente se habla poco, y hoy es una posibilidad con la que contamos las mujeres, si queremos y podemos".

De esta manera, Laurita Fernández congeló sus óvulos y contó como fue su emotiva experiencia mediante una grabación que subió a su cuenta de Instagram, asegurando que fue "uno de los procesos más emocionantes" que vivió en el último tiempo.