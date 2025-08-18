Revelaron el caótico acuerdo de visitas de Benjamín Vicuña tras el escándalo con la China Suárez

La guerra legal entre Benjamín Vicuña y la China Suárez no habría terminado. Tras haberse negado a que sus hijos se mudasen a Turquía con la actriz, la pareja vivió complejos momentos mediáticos respecto a cómo sería la vida de los menores. Sin embargo, el acuerdo se habría llegado a que estuvieran en la Argentina, lo que se volvió caótico para el actor, quien recientemente fue llamado para filmar una nueva serie. En este contexto, revelaron cómo sería la agenda de Vicuña, dado el trato que hizo con Eugenia.

Benjamín Vicuña con Amancio y Magnolia, y la China Suárez

El caótico acuerdo de visitas de Benjamín Vicuña tras el escándalo con la China Suárez

La China Suárez pudo cumplir el sueño que tenía con Mauro Icardi: vivir en Turquía y comenzar una vida juntos. La pareja mediática se mudó al país euroasiático para poder continuar con la carrera de futbolista de él, y que ella lo pueda acompañar en el camino. Según se dio a conocer, Rufina Cabré la siguió en esta nueva aventura, estudiando en una exclusiva escuela. Sin embargo, Amancio y Magnolia se quedarían en la Argentina, a pedido de Benjamín Vicuña, y dado que ellos tienen su centro allí, según expuso el propio actor.

Benjamín Vicuña, China Suárez y sus hijos

Sin embargo, este nuevo acuerdo comenzó a ser una complicación para Vicuña y sus trabajos como actor de diversas plataformas de streaming. En Implacables (Canal Nueve), Gustavo Méndez reveló cómo quedará organizado el régimen de visitas durante los próximos meses, y que se le mezclaría con las visitas de sus hijos con Pampita. Según explicó, Benjamín se encuentra grabando una nueva serie en Uruguay, y la propia producción le habría prohibido tomarse unos días para poder ir a ver a los menores.

"De lunes a viernes tiene que estar si o si en Uruguay, solamente puede venir los fin de semanas. La China Suárez de esto se enteró por los medios, porque él dijo que se quedaba con sus hijos en la Argentina", comenzó explicando el periodista. De esta manera, y dado que hasta el 16 de octubre él no podía retirarse de su trabajo, pidió permiso para que los menores falten al colegio. Esto fue rápidamente denegado por la actriz, quien aún estaría enojada por no haberse podido mudar con sus hijos.

Sin embargo, de ser posible, el actor deberá organizarse para compartir tiempo con los dos niños que tiene con la China, los tres varones junto a Carolina “Pampita” Ardohain, y también con su pareja, Anita Espasandín. “Imagínense cómo implosionó esto”, cerró el panelista. De esta manera, se habría organizado el caótico acuerdo que tienen la China Suárez y Benjamín Vicuña con respecto a las visitas con los menores. Por el momento, ninguno de los dos salió a confirmar esta información o a explicar cómo harían para ver a sus hijos.

A.E