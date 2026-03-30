Las fotos de Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en la versión argentina de Secreto en la Montaña

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe vuelven a demostrar por qué son dos de los nombres más fuertes de la actuación argentina con un proyecto que combina tensión, sensibilidad y una historia de enorme peso emocional. Lejos de elegir caminos cómodos, ambos se suman a una obra que exige entrega total y una construcción dramática profunda.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe

Con carreras consolidadas tanto en televisión como en cine y teatro, Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe apuestan ahora por un nuevo reto profesional que los encuentra compartiendo escenario en una versión local de una historia que marcó a toda una generación. La expectativa crece no solo por el material que llevarán adelante, sino también por las primeras imágenes que comenzaron a circular.

Así se preparan los actores para el estreno de Secreto en la Montaña

Las primeras fotos de Secreto en la Montaña dejaron ver el tono íntimo, profundo y emocional de la puesta, que tendrá a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en los roles principales. En esta versión argentina, ambos interpretarán a Jack Twist y Ennis del Mar, dos hombres atravesados por un vínculo imposible dentro del contexto en el que les toca vivir.

Laura Pardes, Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe y Roberto Castro

La obra, dirigida por Javier Daulte y adaptada por Marcos Carnevale a partir del célebre cuento de Annie Proulx, propone una mirada sensible sobre una historia atravesada por el deseo, el silencio, la culpa y la imposibilidad de vivir el amor con libertad. El elenco se completa con Laura Paredes y Roberto Castro, en una producción que apuesta a una puesta visual y emocionalmente potente.

Cuándo se estrena Secreto en la Montaña

La obra protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe tendrá su estreno el próximo 7 de mayo en el Multiteatro, marcando así la primera vez que esta historia desembarca en los escenarios argentinos. Se trata de una de las apuestas teatrales más fuertes de la temporada, tanto el relato como por el equipo artístico que la acompaña.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet y crece la expectativa por ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe juntos en escena. Con una historia conmovedora, una dupla protagónica fuerte y una apuesta ambiciosa, Secreto en la Montaña ya se perfila como uno de los títulos más comentados de la cartelera porteña.