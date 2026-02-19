Revista CARAS volvió a convocar a las celebridades en un evento que dejó las mejores postales de un atardecer inolvidable. Y es que el Sunset Caras en Mar del Plata no solo fue una celebración con las figuras más taquilleras, sino también un evento con los mejores estilismos.

Bajo el dresscode “summer chic”, la cita tuvo como escenario a “Nyra Beach Club”, donde se realizó la esperada tapa con los artistas más buscados de la cartelera teatral 2026.

De Gabriela Sari a Laurita Fernández: los mejores looks de las celebridades en el Sunset de MDQ

Entre los convocados, se destacaron Laurita Fernández, Agustín “Rada” Aristarán, Diego Ramos, Gloria Carrá, Christian Sancho, Damián de Santo, Matías Ale, Gabriela Sari, Marcelo Polino y Fátima Florez.

Gabriela Sari y un estilismo a puro glam y transparencias.

Los talentos optaron por colores neutros y ropa chill. Tampoco faltaron los brillos, faldas y lentejuela. Hubo música y DJ en vivo.

Fátima Florez, con vestido total red al cuerpo, rindió tributo al color insigna de la revista.

Los famosos de tapa festejaron su gran temporada y el porvenir laboral 2026.

Gloria Carrá y su novio John Lencina, con impronta bohemia y chic.

Fue en un ámbito de complicidad y risas, que los protagonistas de las obras del verano celebraron el 152 aniversario de Mar del Plata junto a CARAS.

Agustín “Rada” Aristarán.

“Fue una fiesta. Es la mejor temporada que viví hasta el momento”, dijo Laurita Fernández.

Christian Sancho, Laurita Fernández y Diego Ramos.

“Fue una tarde hermosa y el equipo de CARAS nos recibió increíble”, aseguró Fátima Florez.

Matías Alé y Martina Vignolo.

En un evento que combinó glam y elegancia en una tarde chill con celebridades, CARAS volvió a ser anfitrión de las más destacadas figuras.