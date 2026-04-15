Pablo Alarcón recordó a Mónica Jouvet, su primera esposa: “Se fue de una manera tan brutal que está presente todos los días”

Pablo Alarcón recordó a su primera esposa, Mónica Jouvet y reveló cómo fue el trágico siniestro en el que perdió la vida. El actor, conocido por su trayectoria artística y su presencia en la escena pública, abrió su corazón en una conversación que deja ver sus sentimientos y recuerdos más profundos.

Pablo Alarcón recordó a su primera esposa, Mónica Jouvet

Pablo Alarcón compartió detalles íntimos y conmovedores de la dolorosa pérdida de su pareja Mónica Jouvet, quien falleció el 19 de abril de 1981 a los 26 años, tras estar varios días internada a causa de un duro choque. “Quedó muy herida, sobrevivió en el Hospital de Clínica 12 días”, manifestó.

Pablo Alarcón.

Mónica era hija de los actores Maurice Jouvet y Nelly Beltrán y tenía una carrera destacada en el cine y la televisión; su cruel desenlace dejó devastado al mundo del espectáculo. La artista fue embestida por un colectivo en la intersección de la avenida Córdoba y Junín, cuando bajaba de un taxi. El hecho ocurrió luego de interpretar la obra “Hay que salvar a los delfines".

La pérdida de Jouvet, quien fue una mujer muy importante en la vida de Alarcón, dejó una huella imborrable en su existencia. “Se fue de una manera tan brutal que no puedo olvidarme de ella. Está presente todos los días”, sostuvo el actor.

Pablo Alarcón y Mónica Jouvet querían ser padres

Pablo Alarcón también rememoró la lucha de su primera esposa por convertirse en madre y los obstáculos de salud que tuvo que enfrentarse. “Mónica estaba haciendo un tratamiento, no podía quedar embarazada”, explicó, mostrando la profunda conexión y afecto que sentían.

Pablo Alarcón y Mónica Jouvet.

De esta forma, Pablo Alarcón recordó a su primera esposa, Mónica Jouvet y marcó lo presente que la tiene en su vida, a pesar del paso del tiempo. El actor marcó lo trágica que fue su historia y se encargó de dejar claro que, más allá de las fotos, se trata de una persona que vivió, que tuvo muchos sueños por cumplir y que todavía se encuentra en su día a día, presente en su memoria y su corazón.