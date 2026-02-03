Las fotos infraganti de Laurita Fernández de vacaciones con el polista Matías Busquet: “A puro chape"

Laurita Fernández está viviendo una nueva historia de amor, tras haberse separado de Peluca Brusca en el 2025. Durante el comienzo del 2026, se dio a conocer que estaría muy cercana a un polista llamado Matías Busquet, y las cámaras de Cariló captaron infraganti que ambos decidieron vivir unas románticas vacaciones. Las postales se viralizaron en redes sociales, abriendo nuevamente el debate de su vida amorosa, mientras la actriz y bailarina disfruta del triunfo de su obra de teatro.

Las vacaciones de Laurita Fernández

Las románticas vacaciones "a puro chape" de Laurita Fernández y su nuevo novio Matías Busquet

Laurita Fernández está disfrutando de unos días de éxito en el teatro y risas con el streaming OLGA. La costa argentina le dio la bienvenida, al igual que a muchísimas celebridades, y ella no dudó en armar sus vacaciones a pura diversión. Sin embargo, Marcia Frisciotti tuvo a sus seguidores atentos y no dudó en compartir algunas de las postales infraganti que le enviaron sobre el lado romántico de la actriz y la bailarina. Según aseguró la periodista, ella pasó unos días con el polista Matías Busquet, el nuevo novio de Fernández.

"Laurita Fernández con su nuevo novio, Matías Busquet, en Cariló. Me cuentan que estaban a puro chape, muy acaramelados", escribió Gossipeame, o la panelista de Puro Show. De esta manera, se la vio a Laurita con un conjunto rojo y blanco, mientras él caminaba detrás de ella. Ambos tenían paletas de tenis y charlaban de manera cómplice. Seguido a esto, un seguidor que estaba en ese momento presente contó que jugaron en la playa y después se escondieron en la sombrilla. "¡Amo esa datita de chapar en la sombrilla!", exclamó Marcia, y los comentarios al rededor no tardaron en llegar.

El comienzo de una nueva historia de amor

Durante una charla con Juana Viale, Laurita Fernández reveló que había vuelto a apostar al amor, esta vez con alguien diferente y alejado de los medios de comunicación. Matías Busquet apareció en fotografías románticas junto a la actriz y bailarina, confirmando que era él quien le había robado el corazón y que estaban más enamorados que nunca. Ellos disfrutaron de unos primeros días de pareja pública en Mar del Plata, y ahora viajaron a Cariló para continuar con las vacaciones.

Laurita Fernández y Matías Busquet

Fue en esta nueva playa que los seguidores de Gossipeame no dudaron en sacarle fotografías a la pareja, y destacando la complicidad y lo acaramelados que ambos están en sus primeras semanas de novios. Laurita Fernández no compartió en su cuenta de Instagram postales con Matías Busquet, ni tampoco habló de las imágenes que aparecieron en redes sociales. Por el contrario, celebra sus logros en el teatro y el streaming, manteniendo su vida romántica lejos de la mediatización.

