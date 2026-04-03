Así fueron las mini vacaciones de Benjamín Vicuña con su hijo Benicio en el Sur: paisajes únicos, trekking y relax

Benjamín Vicuña eligió el sur argentino como destino para disfrutar el fin de semana largo y alejarse por unos días de la rutina. En esta oportunidad, el actor compartió una serie de imágenes que reflejaron una escapada atravesada por la naturaleza, el descanso y el tiempo en familia.

Así son las vacaciones de Benjamín Vicuña y su familia

Lejos del ritmo acelerado de la ciudad y de la exposición mediática habitual, Benjamín Vicuña mostró una faceta más íntima y relajada. Lagos, bosques, senderos y cascadas fueron parte del escenario elegido para estas mini vacaciones, que también incluyeron la compañía de Anita Espasandín, con quien viene consolidando su presente sentimental.

La conexión de Benjamín Vicuña con Benicio

Entre las imágenes que más llamaron la atención, una de las más emotivas fue la que mostró a Benjamín Vicuña de espaldas junto a Benicio, contemplando una cascada desde un mirador rodeado de pinos y vegetación otoñal. La postal dejó ver un momento de conexión muy especial entre ellos, en medio de un paisaje atravesado por hojas de color típico de la temporada.

Además de ese instante familiar, el actor también compartió escenas de caminatas por senderos cubiertos de bosque, saltos de agua y rincones naturales que resumieron a la perfección el espíritu del viaje. Todo pareció girar en torno a la contemplación, la pausa y el disfrute de un entorno mucho más calmo, ideal para desconectarse y reconectar con sus afectos.

La presencia de Anita Espadín en el viaje

Por su parte, Anita Espasandín también dejó ver parte del viaje con Benjamín Vicuña a través de sus redes sociales. En una de las postales más comentadas, se mostró a bordo de una embarcación, recostada y con botas de trekking: “Nuestro sur sin filtro”, escribió, dejando en claro el tono relajado, natural y auténtico de la escapada.

Las imágenes también incluyeron una típica calle de pueblo de montaña, con casas de madera, árboles teñidos por el otoño y una atmósfera cálida y serena. Así, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín resumieron en fotos un fin de semana de descanso, naturaleza y compañía, eligiendo el sur como refugio para disfrutar de la calma, el paisaje y los vínculos más cercanos.