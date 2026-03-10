Adiós a las paredes lisas: la casa de Agus Gandolfo y Lautaro Martínez apuesta a la boiserie moderna que es tendencia

Desde su llegada a Italia en 2018, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo construyeron en Milán mucho más que una vida profesional ligada al fútbol. La pareja también desarrolló un hogar que refleja su estilo de vida actual en Europa, combinando diseño moderno, comodidad y espacios pensados para su familia.

Así es la casa de Agus Gandolfo y Lautaro Martínez

En distintas publicaciones en redes sociales, Agus Gandolfo y Lautaro Martínez dejaron ver algunos rincones de su vivienda, una propiedad que se caracteriza por su estética minimalista y elegante. Entre los detalles que más llamaron la atención aparece una tendencia que gana cada vez más presencia en el diseño de interiores: la boiserie moderna, un recurso que rompe con las clásicas paredes lisas y aporta textura y profundidad visual.

Un living con diseño moderno

Uno de los ambientes más representativos de la casa de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo es el living, un espacio amplio donde predomina una estética moderna basada en líneas simples y tonos neutros.

En este ambiente se destacan sillones de gran tamaño en color gris topo que se convierten en el eje visual del lugar. Las paredes blancas funcionan como base para una decoración sobria, donde las obras de arte contemporáneo aportan personalidad sin romper la armonía del conjunto. En el centro del espacio, una mesa ratona de hierro y vidrio completa la composición con un diseño elegante y minimalista, mientras que los paneles de boiserie suman textura y profundidad al ambiente.

Un hogar pensado para la familia y la rutina deportiva

Más allá del diseño, la vivienda de Agus Gandolfo y Lautaro Martínez también fue pensada para acompañar el ritmo de vida de la pareja. Uno de los sectores más importantes para el delantero del Inter de Milán es el gimnasio privado, equipado con máquinas profesionales que le permiten entrenar a diario sin salir de su casa.

Este ambiente se conecta directamente con la terraza, uno de los espacios más valorados por la familia de Lautaro Martínez. Allí disfrutan momentos al aire libre junto a sus hijos, Nina y Theo, y también organizan encuentros familiares. Otro de los sectores que despertó interés entre los seguidores es el vestidor de Agustina Gandolfo, amplio, ordenado y con iluminación especialmente diseñada, un espacio que además forma parte de su actividad profesional vinculada a la moda y las redes sociales.