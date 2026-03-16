Oriana Sabatini reveló el particular motivo por el que decidió ocultar que estaba en trabajo de parto

El pasado 2 de marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez de Gia. Sin embargo, recién este lunes 16 la flamante mamá apareció en público y habló de cómo fueron los momentos previos a la llegada de la niña al mundo. Asimismo, reveló el particular motivo por el que decidió ocultar que estaba en trabajo de parto, cobrando fuerza la maratónica salida del estadio de la Roma a la clínica.

Así fue el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Esta mañana, Oriana Sabatini mantuvo una entrevista para el programa de streaming Sería increíble (Olga), donde habló por primera vez de los detalles del nacimiento de su beba. Todo comenzó cuando la influencer asistió junto a su familia -Cathy Fulop, Ova Sabatini, su hermana Tiziana y otras personas del círculo íntimo- al partido donde su marido se desempeña como delantero. “Estaba en el estadio viendo jugar a la Roma con la Juventus”.

Oriana Sabatini, Gia y Paulo Dybala | Instagram

En este marco, la joven de 29 años vivió una experiencia inusual en su cuerpo. “Salté para arriba, me senté y sentí algo que no había sentido nunca”, detalló. Cien por ciento preparada para el inminente arribo de Gia al mundo, y en contacto permanente con su organismo, llevó a cabo un procedimiento tan simple como importante para las futuras mamás. “Era un dolor medio raro. Empecé a contar las contracciones con una aplicación, y eran regulares cada 5 minutos”. Antes de generar caos en su entorno y opacar el momento de pleno festejo, la sobrina de Gabriela Sabatini tomó una tajante decisión: mantener en absoluta reserva que estaba comenzando el trabajo de parto.

Oriana Sabatini | Captura de pantalla Twitter

Oriana Sabatini, una mamá primeriza pero llena de sabiduría

El contexto en el cual Oriana Sabatini comenzó con las contracciones y los síntomas que dan cuenta del inminente nacimiento de la nena no era el más óptimo. En especial porque la atención estaba centrada en el espectáculo deportivo y en la euforia que generaba la victoria del equipo de Dybala. “Tenía dos opciones: decir algo y que todo el mundo empiece a paniquear, o jugarla de callada, volver a mi casa, bañarme y prepararme. Obvio que fue eso lo que hice”, reveló dejando en claro su madurez emocional y la gestión de sus sensaciones en esta nueva experiencia como mamá.

Oriana Sabatini y Gia | Instagram

No constante, no estaba sola en este proceso. Según relató, mantenía un contacto virtual con una profesional de la salud encargada del cuidado del bebé y la mamá antes, durante y después del parto. “Volví a mi casa sin decir nada. Se lo conté solo a mi partera que estaba en Argentina".

Al llegar a su casa y durante el baño, “el dolor empezó a incrementarse”. “No rompí bolsa hasta el final”, afirmó. Finalmente, puntualizó en las expectativas que tenía de acuerdo con el nacimiento: “Fue una fiesta, me emocionaba mucho el momento de parir. Sabía que la iba a pasar mal y que iba a tener mucho dolor. Fue muy intenso”. Sin embargo, resignificó toda esa escena y la transformó en resiliencia: “El dolor es grave, pero me parece más gigante toda la transformación. Entré al hospital para que una versión mía muera y nazca otra. Además de que nazca una personita”.

A quince días de convertirse en mamá por primera vez, Oriana Sabatini se encuentra disfrutando puertas cerradas su maternidad junto a Gia y su marido, Paulo Dybala, a quien sólo tiene palabras de halagos y agradecimientos. “Estoy muy bien acompañada, mi marido se puso todo al hombro, me está haciendo pasar un momento hermoso. Es un padrazo, tengo suerte de tenerlo”. Para concluir, remarcó: “El deseo de él estaba bien encaminado, no era que quería tener hijos solo para la fotito”.

NB