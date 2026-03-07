Lejos del fútbol, el exitoso negocio de Lautaro Martínez y Agus Gandolfo que desembarca en Mendoza desde Milán

El delantero Lautaro Martínez vuelve a generar gran revuelo en redes sociales, aunque esta vez lejos del fútbol. Junto a su esposa Agus Gandolfo, el campeón del mundo apuesta por un ambicioso proyecto gastronómico que une dos territorios clave de su vida: Italia, donde reside actualmente, y Mendoza, una de las regiones vitivinícolas más emblemáticas de la Argentina. La iniciativa refleja no solo una inversión importante, sino también una forma de fortalecer el vínculo con sus raíces y con la gastronomía.

Lautaro Martínez y Agus Gandolfo invierten en el país

Instalados en Milán desde hace varios años, Lautaro Martínez y Agus Gandolfo han consolidado allí una vida familiar y empresarial que va más allá del fútbol. El éxito que lograron con su restaurante Coraje Milano -inaugurado en 2021- fue el impulso definitivo para dar el siguiente paso y expandir el concepto hacia suelo argentino. La propuesta busca trasladar el espíritu cosmopolita del local europeo a un escenario donde la gastronomía y el vino son parte esencial de la identidad cultural.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo | Instagram

El restaurante que dio origen a esta expansión se caracteriza por su propuesta culinaria que fusiona sabores, estilos y tradiciones de distintas partes del mundo. Con una identidad marcada por la influencia sudamericana, el espacio se ha convertido en un punto de encuentro en Milán para quienes buscan experiencias gastronómicas que mezclen creatividad, estética y una fuerte impronta latina.

La llegada del proyecto a Mendoza representa una nueva etapa para la marca familiar del jugador y la empresaria. La provincia, reconocida internacionalmente por su producción vitivinícola y sus paisajes de montaña, aparece como el lugar ideal para desarrollar una propuesta que combine gastronomía de alto nivel con el encanto natural de la región. Allí, el emprendimiento pretende ofrecer una experiencia que vaya más allá de la comida, integrando cultura, turismo y tradición.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo | Instagram

El gran anuncio de la pareja en redes sociales

A través de sus redes sociales, Lautaro Martínez y Agus Gandolfo celebraron el anuncio destacando que la cocina tiene la capacidad de unir lugares y culturas. Según expresó, la pasión por el vino, los sabores y los encuentros alrededor de una mesa es un lenguaje universal que conecta a personas de distintas partes del mundo, algo que el proyecto busca reflejar en cada detalle. "Llega una nueva propuesta, en uno de los lugares más lindos del Gran Mendoza", exclamó la joven.

El nuevo restaurante estará ubicado en la zona de Las Compuertas, dentro del departamento mendocino de Luján de Cuyo, un área conocida por sus bodegas y su creciente desarrollo gastronómico. Aunque todavía no se confirmó una fecha oficial de inauguración, todo indica que la apertura podría concretarse en los próximos meses, generando expectativa entre los amantes de la cocina y el turismo enológico. "Ahora sí, estamos más cerca que nunca", afirmó dejando en claro que esta sucursal en suelo argentino ya es un hecho.

Cabe destacar que, la esposa de Martínez está cumpliendo su sueño de tener su propio negocio culinario. Si bien el matrimonio es dueña de su propia marca a la cual llamaron Cittanina, una línea de vinos Malbec producida en Luján de Cuyo -Mendoza, ahora apuestan a un servicio integral de en el universo gastronómico-. “De niña, mi abuela hacía pan en casa y mi desayuno favorito tiene el recuerdo de ese auténtico sabor: pan casero, manteca y mermelada. Por supuesto, el capuccino nunca faltaba y entonces, pensando y fantaseando, comencé a imaginar un lugar donde la cultura italiana pudiera encontrarse con la cultura sudamericana”, declaró para el medio Il Mattino.

Con este proyecto, Lautaro Martínez y Agus Gandolfo no solo amplían su perfil empresarial, sino que también refuerzan el puente cultural entre Italia y Argentina. La iniciativa promete combinar el prestigio internacional del vino mendocino con una propuesta gastronómica moderna, consolidando una apuesta que mezcla identidad, innovación y el deseo de crear experiencias memorables.

NB