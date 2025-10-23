Leandro, el ex de Lourdes Fernández, rompió el silencio y apuntó contra la mamá de la cantante: “Tiene problemas psiquiátricos”

El caso de la desaparición de Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, continúa generando conmoción. La cantante fue reportada como desaparecida este 23 de octubre por su madre, Mabel López, quien manifestó preocupación al notar comportamientos extraños en su hija y relató que, en su última reunión familiar, la artista habría llegado llena de moretones, asegurando que se había caído por la escalera.

Tras varias horas de búsqueda, la intérprete reapareció con un video en redes sociales donde afirmó estar bien y desmintió las versiones sobre su paradero: “Me acabo de levantar, me caen tantas llamadas que no me dejan hacer nada. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible, alguien les informó muy mal”, expresó Lourdes Fernández, agregando: “Estoy perfecta, gracias por ocuparse de mí y estar pendientes”.

El testimonio de Leandro García Gómez en A la Tarde

En medio de todo el revuelo mediático, Leandro García Gómez, expareja de la artista y principal apuntado por su entorno familiar, rompió el silencio. Según relató la periodista Natalia Palmeiro en A la tarde, quién se comunicó telefónicamente con él durante la mañana del miércoles. “Me había quedado el contacto de aquella vez que vino al programa. Me llamó por teléfono y, automáticamente, lo primero que me dice es: ‘no autorizo a que esta comunicación salga al aire’. Por eso no lo estamos haciendo”, explicó la productora.

La productora detalló que Leandro García Gómez aseguró haber sufrido varios allanamientos durante la madrugada, uno a la una de la mañana y otro a las cuatro, y que se le metieron en la casa de manera ilegal. Además, sostuvo que él no sabe dónde está Lourdes. Del mismo modo, Natalia Palmeiro reveló la contundente hipótesis del exdirigente político: “Dice que todo esto es una maniobra de la madre de Lourdes, la cual tendría, según él, problemas psiquiátricos”.

El misterioso audio y la versión sobre las redes

Durante la conversación, tanto Natalia Palmeiro como Carmela Bárbaro coincidieron en haber escuchado un sonido que podría corresponder a la voz de Lourdes Fernández. “Él me estaba explicando y me estaba hablando de la situación, y en el fondo se escucha como un grito de ‘gordo’ de una mujer”, relató la productora, además señaló: “Lo escuchamos mil veces y creemos que sí, que es Lourdes”.

Lourdes Fernández y Leandro García Gómez

Además, una de las panelistas sumó una versión sobre la actividad reciente en las redes sociales de la cantante: “Dicen las amigas que él tenía acceso a las cuentas de ella. Creen que quizás esa publicación no la habría subido Lourdes, sino él”. De esta manera, se suma un nuevo episodio en la misteriosa desaparición de Lourdes Fernández.