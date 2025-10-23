Lissa Vera se pronunció por la desaparición de Lourdes Fernández de Bandana: “Algo pasó anoche”

Lissa Vera y Lourdes Fernández son de las integrantes más unidas de Bandana, y no dudan en mostrarlo en sus redes sociales. En las últimas horas, la pelirroja de la banda generó preocupación en todos sus fanáticos y su familia, debido a que denunciaron su desaparición. La mamá, Mabel López, se acercó a la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad y aseguró que no sabe de su paradero desde el 4 de octubre. Rápidamente, su compañera de banda también se pronunció.

La palabra de Lissa Vera: “Algo pasó anoche”

Lourdes Fernández generó preocupación en las redes sociales, tras la denuncia de su desaparición. La Policía de la Ciudad se dirigió al domicilio que aparecía ser de ella, y habló con su expareja, Leandro Esteban García Gómez, a quien ella había denunciado en 2022 por violencia de género y luego se mostró arrepentida. El hombre no dejó pasar a los oficiales y las teorías a su alrededor comenzaron a crecer, mientras la policía esperaba la orden de allanamiento.

Lissa Vera fue la única de las Bandana que se pronunció al darse a conocer la noticia, y en medio del intento de la policia por entrar al departamento de su expareja. En su cuenta de Instagram, expresó su preocupación por la desaparición de su amiga y compañera. "Previo a expresarme en los medios, y conjuntamente con mi abogado Fer Cortéz, daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella. En este momento, nos dirigimos a denunciar los hechos y dar intervención a la justicia", escribió.

En C5N, contaron que algunos medios mantuvieron contacto con ella, y que expresó: "Anoche pasó algo". Sin embargo, no dio más detalles al respecto. Lo único que se logró escuchar en los medios fue una llamada de Alexis Puig, donde se la escuchaba acompañada de un hombre y con voz confusa por la situación. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer su opinión y pronunciar su preocupación al respecto.

La palabra de Lissa Vera sobre Lourdes Fernández

Alrededor de las 10 de la mañana, Lourdes Fernández compartió una historia en Instagram, asegurando de que está bien y acababa de ver todo el revuelo que se armó. Según explicó, su voz era así porque estaba con gripe desde el lunes, y que nada había pasado. Sin embargo, los usuarios no dejaron de ver lo publicado por Lissa Vera, ya que ella sí confirma que algo había ocurrido durante la noche del 22 de octubre, y que iría a denunciarlo a la policía.

