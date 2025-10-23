Acusaron a Camila Deniz de usar el dinero que donaron para su hermano, Thiago Medina: “No tengo que explicar por qué busco paz”

Camila Deniz fue una de las portavoces de los seres cercanos de Thiago Medina, cuando el ex Gran Hermano estuvo en terapia intensiva tras un accidente en moto. La hermana del joven no duda en mostrar la relación cercana que tiene con él, y lo mucho que lo adora. Durante el mes de internación, la familia pidió ayuda económica a las redes sociales, ya que les costaba llegar a cubrir todos los gastos hospitalarios. Sin embargo, en los últimos días, ella fue acusada de haberlo gastado para sus deseos propios, y sacó un contundente comunicado.

Camila Deniz se volvió protagonista de críticas en redes sociales, tras todo lo vivido con su hermano Thiago Medina. Ella fue una de las portavoces frente a los medios de comunicación, cuando el ex Gran Hermano se encontraba en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde le realizaron dos operaciones por el accidente en moto. Durante ese tiempo, los usuarios de las redes sociales ayudaron a la familia con donaciones económicas, para llevar adelante los gastos del hospital y personales.

Sin embargo, en los últimos días, Camilota mostró un momento de paz que tuvo con una amiga. En dos posteos de Instagram, compartió una escapada a un spa de lujo, donde se la ve sonriente. Esto generó la furia de muchos usuarios, quienes la acusaron de utilizar la plata de las donaciones para sus gastos personales, como fue esta salida relajante. Rápidamente, las críticas en su contra aumentaron, y ella mostró su angustia en un contundente descargo.

En una primera foto en sus historias de Instagram, se mostró triste y expuso que no todo es color de rosa. "No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Nadie sabe lo que viví, las noches sin dormir ni las lágrimas que me guardé. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar", comenzó expresando. De esta manera, aseguró que la juzgaron sin saber y que nadie se imagina lo que uno carga o necesita para seguir adelante. "No fue un lujo, fue un respiro. Estoy pasando por un momento personal, no la estoy pasando bien, pero sigo de pie", cerró la participante de Cuestión de Peso.

Camila Deniz fue centro de acusaciones de los usuarios de las redes sociales, luego de todo lo vivido con su hermano, Thiago Medina. Por su parte, el ex Gran Hermano ya se encuentra en la casa de Daniela Celis, junto a sus hijas Laia y Aime, en proceso de recuperación. La participante de Cuestión de Peso sigue con sus trabajos en redes sociales y su vida personal, mientras acompaña a Medina en todo lo que él necesite.

