Filtraron las primeras imágenes de Morena Rial en la cárcel y un polémico detalle llamó la atención

Morena Rial se encuentra detenida en la Unidad 51 de Magdalena, imputada por robo agravado por efracción y escalamiento, y tras haber perdido el beneficio de excarcelación debido al incumplimiento de las medidas establecidas por la Justicia. Hace casi un mes se encuentra en este lugar, manteniendo llamadas de una hora por día con sus abogados y muy pocas visitas. Sin embargo, se dieron a conocer las primeras imágenes desde dentro, donde los usuarios notaron un detalle que generó polémicas.

Morena Rial

Revelaron las primeras imágenes de Morena Rial en la cárcel: el detalle que indignó a todos

Morena Rial es una de las celebridades más polémicas de las redes sociales y los medios de comunicación. La joven se encuentra detenida en la Unidad 51 de Magdalena, mientras espera el juicio en su contra por robo agravado por efracción y escalamiento, ocurrido el 18 de enero de este año. Durante las últimas semanas, intentó recuperar su beneficio de excarcelación, para poder reencontrarse con su bebé Amadeo, pero fue denegado, debido a la única vivienda que logró conseguir.

Morena Rial

A pesar de las noticias que salen de ella, y de la palabra de su abogado Alejandro Cipolla, no había podido ser vista por ninguno de sus seguidores. Incluso, le cerraron las redes sociales por lo que no puede trabajar desde la cárcel ni mostrar cómo se encuentra. Finalmente, en DDM (América), dieron a conocer las primeras imágenes de la joven. Lejos de lo que se esperaba, hubo un detalle que desató la polémica y los comentarios de los usuarios en su contra.

Mientras Cipolla explicaba el por qué le negaron por el momento la excarcelación, se difundió un video sobre la audiencia que mantuvo con la Justicia. Allí se la veía con el pelo mojado, una remera deportiva roja y blanca, y clara preocupación en su rostro. Sin embargo, lo que desató la polémica fue que, cuando se acercó las manos a sus labios, se podía ver la manicura prolijamente arregladas por una profesional. Esto generó comentarios de diversos tipos, ya que ella se encuentra aislada de todos.

Alejandro Cipolla explico que no era una negación definitiva la de la Justicia, ya que la propiedad que encontraron tenía solo algunas faltas que se pudieron arreglar. Mientras se lleva a cabo la evaluación del pedido, Morena Rial continúa cumpliendo con su detención en la unidad de Magdalena, donde permanece bajo estricto régimen y acompañamiento psicológico. Según fuentes cercanas, ella se encuentra en mal estado anímico, muy angustiada y dispuesta a conseguir la prisión domiciliaria.

