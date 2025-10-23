Lissa Vera tomó una tajante decisión en medio de la preocupación por Lourdes Fernández, su compañera en Bandana. En las últimas horas, la preocupación de la cantante derivó en una acción concreta que involucró a su entorno más cercano y que marcó un nuevo capítulo en el vínculo entre ambas artistas.

Lissa Vera tomó una tajante decisión sobre la situación de Lourdes Fernández

En las últimas horas, la preocupación por la artista movilizó a su entorno más cercano. La artista había sido reportada como desaparecida por su madre, quien aseguró no tener contacto con ella desde el 4 de octubre. La situación generó inquietud entre sus allegados, especialmente en su compañera de banda y amiga personal, quien decidió intervenir.

A pesar de que Lourdes Fernández reapareció públicamente con un video en el que explicó que su ausencia se debía a un cuadro gripal, Lissa Vera mantuvo su postura y avanzó con una medida legal. “Estoy yendo a Lavalle 1250, Tribunales, a formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez", expresó en sus redes sociales.

Cabe destacar que la decisión se vincula con antecedentes previos entre la artista y Leandro García Gómez, quien fue su pareja y había sido denunciado por violencia de género en 2022, causa que luego fue desestimada. La acción de la cantante se dio en paralelo a los movimientos de la familia de Lourdes, que también se acercó a la comisaría para solicitar intervención.

Según trascendió, la policía intentó ingresar al domicilio del exnovio de Lourdes Fernández en busca de la artista, pero no obtuvo respuesta. “Como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado, Fernando Cortez, daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella”, señaló Lissa Vera.

En la misma línea, la artista también manifestó su preocupación por la integridad física de su amiga y compañera en Bandana; acompañó a su madre en el proceso de denuncia. “En este momento nos dirigimos a denunciar los hechos y dar intervención a la Justicia”, agregó. La decisión de avanzar con una denuncia formal se mantuvo incluso después de la aparición de la cantante en su Instagram.

El video de Lourdes Fernández en su cuenta de Instagram

Por su parte, Lourdes Fernández reapareció en redes con un video breve en el que explicó que su ausencia se debió a un fuerte cuadro de gripe. No hizo referencia directa a los hechos denunciados ni a la intervención de su entorno. La publicación generó alivio entre sus seguidores, aunque no modificó el curso de las acciones legales.

La denuncia presentada por Lissa Vera apunta a esclarecer lo sucedido en los días previos a la reaparición de la compositora, especialmente en relación con los movimientos registrados en el domicilio de García Gómez. Según se informó, el miércoles 22 de octubre por la noche, la policía acudió al lugar en busca de la artista, pero no lograron establecer contacto.

